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    中國「水深火熱」 遼寧強降雨潰堤 重慶44度高溫烤

    中國觀測鄱陽湖近71年來最早進入枯水期。（圖擷取自中國新聞網畫面）

    中國觀測鄱陽湖近71年來最早進入枯水期。（圖擷取自中國新聞網畫面）

    2022/08/07 09:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國正對台灣軍演文攻武嚇，但事實上，中國內部正遭遇前所未有的「水深火熱」局面，政治上正是權力分配北戴河開會期間，經濟嚴重惡化，更逢極端氣候，西南部重慶市正逢高溫氣候，未來10天可能遭到44度高溫的侵襲，而東北部的遼寧省多地遭逢30年來同期最強降雨，盤錦市當地繞陽河一處堤壩潰口，8千多居民急撤逃家園，而中部的鄱陽湖卻臨71年最嚴重的枯水期。

    綜合媒體報導，中國中央氣象台今天對中國中部、西部、西南部及東南部發布高溫黃色預警，多地均溫35～39℃之間，其中，安徽南部、江蘇南部、重慶南部、湖北西部、新疆吐魯番等地局地可達40℃或以上，四川盆地至長江中下游等地大範圍在未來10天都是高溫炎熱，重慶市局地可達42~44℃。

    華北、東北、淮北都逢強降雨，今明強度將超越過去多日。遼寧省多地遭逢30年來同期最強降雨，今年汛期以來，已13輪暴雨，平均降水量417.8毫米，比常年同期偏多67.6%，超過夏季降水總量，最多主要集中區在繞陽河流域，位於盤錦市一處堤壩1日潰口，8千多名居民被迫撤家逃難，截至8月3日，遼寧省瀋陽、鞍山、丹東、錦州、阜新、盤錦、鐵嶺、朝陽、葫蘆島9個市31個縣（市、區）235個鄉鎮（街道）發生洪澇，46.84萬人受災，農作物受災面積12.15萬公頃，直接經濟損失 13.75 億元人民幣。

    中部則是逢乾旱，中國最大淡水湖鄱陽湖代表站星子站水位退至11.99米，為有記錄以來同期最低水位，這標誌著鄱陽湖提前進入枯水期，71年來最早進入枯水期的年份。中國氣象單位預測，未來10天江西省都是高溫少雨，擴及到長江流域來水偏少，鄱陽湖水位將持續走低。

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