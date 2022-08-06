華郵：MLB紐約大都會文化活動 恐淪中國統戰工具

在中國大規軍演引發全球關注的情況下，美國職棒大聯盟的紐約大都會將辦「中國文化之夜」，還贈送五星旗棒球帽，令人觀感不佳。（法新社）

2022/08/06 21:24

〔中央社〕「華盛頓郵報」論壇提到，美國MLB紐約大都會將辦「中國文化之夜」，還贈送五星旗棒球帽，但這場活動與涉及中共統戰的組織合作，又辦在中國軍演恫嚇之際，令人觀感不佳。

華郵論壇副主筆克魯格（Meghan Kruger）4日撰文表示，美國職棒大聯盟MLB紐約大都會6日將在主場花旗球場（Citi Field）對上亞特蘭大勇士，兩強比賽精采可期。

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但這可不是一場普通的球賽。紐約大都會「慶典之夜」（celebration nights）活動主辦人之一說，這場盛事將有紀念品、書法、功夫表演，還有「中華文明」的文宣及其他節目。今年在網路購買優惠票的球迷，還將首度獲得限量紀念帽。

克魯格寫道，表面上看來，這一切都無傷大雅。紐約大都會方面表示，「慶典之夜」涵蓋許多族群。接下來的活動將以愛爾蘭和以色列為主題，還有菲律賓及西班牙文化遺產，8月25日將紀念棒球傳入日本150周年，28日則是第17屆年度「台灣日」。

但克魯格指出，「中國文化之夜」並不單純。紐約大都會的活動合作夥伴是「美中友好協會」（Sino-American Friendship Association），有些中國事務專家認為，這個組織涉及「統一戰線」（簡稱統戰），即中共在全球宣傳的行動。

統戰一詞源於蘇聯政治家列寧（Vladimir Lenin），意指作為中共和非黨派機構之間橋梁的各種組織。在海外，這些組織以「友好團體」的形式活動，幾乎遍布全美所有大城市，有些團體明確與中共官方中央統一戰線工作部有關聯。

其餘團體雖然與中共中央統戰部的關係不那麼明確，但研究公司「戰略風險」（Strategy Risks）創辦人兼執行長石宇（Isaac Stone Fish）指出，它們仍與中共企圖在全球執行更廣泛的「意識形態工作」有關。

美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）研究員索博利克（Michael Sobolik）說，這些與統戰有關的組織肩負雙重任務，首先是「觀察並監控中國人在全球各地的活動」；其次是「攏絡菁英」，在海外拉攏商業領袖、政治官員和其他有影響力的人物，以改變外國對中國的看法。

他並指出，在某些情況下，這些組織還積極尋找目標，培養成情報工具。

香港壹傳媒創辦人黎智英的密切夥伴賽門（Mark Simon）正好是紐約大都會球迷，他說，美中友好協會是「眾所周知的統戰運作單位」。

克魯格寫道，美中友好協會與中共政界牽連甚深。官方網站顯示，它的榮譽主席袁熙坤，是第11屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會（全國政協常委會）成員；顧問團則包括前中國新聞社副社長周秉德，和前中國駐紐約總領事館領事瞿忠文。

美中友好協會的中文網站也提到，它與中國領事館、中國國家旅遊局及新華社等中國官媒有合作，也曾組團赴中國會見統戰部官員。但它在一份聲明中，自稱是「獨立、非營利、非政府組織」。

克魯格表示，紐約大都會舉辦這次活動失當的最佳象徵，就是那頂贈送的棒球帽。帽簷下方繪著慶祝虎年的一個虎頭和一個「虎」字，帽子最明顯的外部則全是紅色，並繡上鮮黃色的紐約大都會標誌，這組配色正好與中國國旗一致，帽子左側還有一面五星旗。

克魯格直言，用五星旗來慶祝中國文化顯得諷刺，因為這面旗數十年來可說是代表對中華文化的系統性破壞。直到今日，中共仍審查藝術家和作家、管控宗教、牢獄中關著全球為數最多的記者，還試圖以禁止學校教授兒童母語的方式來摧毀少數族群的文化。北京並加強箝制西藏，也持續壓迫過往繁榮的香港。

克魯格說，中國政權對境內1200萬維吾爾人的種族滅絕也有案可查：集中營、再教育、監控、奴役、強迫絕育、酷刑和性侵，全都是要將他們的文化從地球上抹去的邪惡行動一環。

克魯格表示，這絕對不是美中友好協會想要呈現的形象；紐約大都會也想必不會熱衷於傳播關於中國政府的真相。

根據紐約大都會發言人的說法，這場活動的目的是與地方連結。「我們的主場所在地區法拉盛（Flushing）…比紐約市任何其他地區住有更多亞裔和太平洋島國裔人口。遺憾的是，紐約市也出現愈來愈多反亞裔暴力行為。此刻支持這些族群，比以往任何時候都重要。」

發言人還稱，棒球帽上的五星旗，與其他場的文化遺產慶祝活動把旗幟納入帽子設計，是一樣的做法。

但克魯格指出，主辦單位似乎忘了，單就人數來看，歷史上反亞裔的最大暴力犯罪者，就是中華人民共和國。許多住在法拉盛的亞裔人口，正是因為逃離中共及其所代表的一切，而來到這裡。

克魯格說，大家很容易會把紐約大都會這次失策，說成不過是中國「體育洗白」（sportswashing）又一例；但這次時間點特別不巧，中國本週才在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，在台灣附近發射飛彈，此時贈送繪有五星旗的帽子，實在觀感不佳。

克魯格建議，紐約大都會應該取消6日的活動、與美中友好協會斷絕往來，並確保未來任何「中國文化之夜」活動都真的以中華文化和中國人民為主體，而不是以敵視這兩者的政權為主。

同時，球迷若不想替一個實施種族滅絕的專制國家宣傳，也有簡單的補救辦法：「他們可以把紀念帽與中國共產黨，一起掃進爛主意的垃圾堆裡。」

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