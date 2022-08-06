共軍對台軍演 列車改裝救護專車演練「大量後送傷患」

演員傷患躺在特製的「衛生列車」上。（翻攝自央視軍事微博）

2022/08/06 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕中共政府近日對台展開大規模軍演，除了前線的實彈射擊以外，也針對戰爭的後勤狀況進行演練，將一般列車（中國稱動車）改裝成所謂的「衛生列車」，甚至還找真人出演「傷患」。

綜合中媒報導，央視軍事頻道於5日發布東部戰區總醫院的後勤演練畫面，在演練中，演員塗黑臉、神情黯淡地躺在擔架上，醫療士兵煞有其事地探測他的「心跳情況」，然後前方野戰醫療所針對傷患所受的傷勢，再分送到不同車廂進行治療。

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在壅塞的列車車廂裡，傷患魚貫進入各類醫療室所，車內設有重症監護室、手術室等，並以車廂為單位分成後勤組、醫療組等工作區域。而為了要把醫療器材裝進狹窄的車室內，也對這些設備進行輕量化的改造，8節車廂約能夠承載100多名傷患。

東部戰區總醫院的衛生列車醫療總隊長黃智表示，這次衛生列車的演練是一次成功的嘗試，將對列車進行升級以適應戰場的需要。

這趟救護專車是首次採用中國的動車組，因為該列車的行進速度更快，央視軍事頻道指出，所以更要注意車內的平衡問題。

影片PO上微博後，許多中國網友對此表示讚嘆，但也有一些人表示不願意看見戰爭到來，網友說：「但還是不希望有戰爭！」、「一個『大批量』就足以讓人想像到戰爭的殘酷了」、「希望只有演繹，沒有這天的到來」。

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