裴洛西訪台「世界重視中國對台灣的實質威脅」CNN分析中國軍演目的

裴洛西於3日拜訪台灣總統蔡英文，她的訪台引發中國不滿，在台灣周邊海域進行實彈軍演。（法新社）

2022/08/06 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起北京當局不滿，宣布本月4日至7日於台灣周邊海域進行軍事演練，引起全球關注。CNN近日針對台海局勢進行分析，專家認為裴洛西的訪台讓「世界重視中國對台灣的實質威脅」，而分析中共軍演的主要目的，則是在於「孤立台灣」以及「威嚇日美」。

根據CNN一篇名為「反覆軍演揭露中共在台海的強硬訊息」 的報導，專家認為中共在裴洛西離台的短時間之內就掀起如此大規模的軍事操演，並非隨機信手拈來，而是體現出中國這幾年來一直渴望將台灣納入北京控制之下的強硬計畫。

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美軍太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）指出，這種規模和複雜性的軍演根本不可能在2週內規劃出來，部隊也不會在這麼短的時間內就準備好，他認為軍演可能早在1年前就決定好了，這個行動可能是在今年4月以前制定。

針對裴洛西訪台，分析家認為這僅將台灣議題推上新聞頭條，新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）表示：「這才是裴洛西所達到的成就，讓全球慢慢注意到中國對台灣超過數十年來不斷的軍事威嚇行動。」他強調這些恫嚇行徑每年都在發生，但今年不同，因為全世界都在關注。

對於中共近日馬不停歇的軍演、肆意越過海峽中線的粗魯行徑，台灣、日本、美國當局皆對此表示不滿與發出警告，日前中共才射飛彈到日本的經濟海域，首相岸田文雄呼籲中方盡速克制，強調日本將與美國合作以維穩台灣海峽的安定。

舒斯特認為，中共軍演所傳達出來的是「孤立台灣」以及「威嚇日美」兩個訊息，他說：「中國正在展現出它能夠用飛彈轟炸台灣、讓台灣絕緣於外部支持、以及影響台灣海峽上航運與海運的貿易的事實。」

而藉由這樣史無前例、大規模的軍事演習，中國正在對支持台灣政府的美國、日本釋出強硬的警訊；中國並不在乎美日兩方所提出的警告，藉由單方面在南海與台灣海峽做出的脅迫行為，明確展示出中國以武力統一台灣的信念。

已故前首相安倍去年底指出，武力侵台將會對日本構成嚴重威脅，而中國對美日警告、飛彈掉到日本經濟海域一事的忽視即很有可能證實了安倍的遠見，即為「台灣有事就是日本有事」的唇寒齒亡的緊密關係，也會造成對美日聯盟的緊急情況。而這樣的情況還會持續下去，因為將台灣納入控制始終是北京當局的政策基礎。

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