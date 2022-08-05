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    台灣連日遭駭客網攻 被「駭」次數引外媒關注

    台灣連日多處網站及系統傳出遭到駭客攻擊的消息，而頻繁被「駭」的驚人次數，也引起了外媒的關注。（取自APT27 YouTube）

    台灣連日多處網站及系統傳出遭到駭客攻擊的消息，而頻繁被「駭」的驚人次數，也引起了外媒的關注。（取自APT27 YouTube）

    2022/08/05 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引發中國強烈反彈，接連出現禁止台灣多家食品進口、在台灣周遭海域進行軍演等報復行動外，甚至再裴洛西訪台期間，傳出台灣多處網站及系統遭到駭客攻擊的消息，而頻繁被「駭」的驚人次數，也引起了外媒的關注。

    在日前裴洛西訪台期間，以及中國施行軍演的同時，台灣多處縣市無論官方單位還是民間組織，都傳出被駭客攻擊的消息。就有個自稱是「APT27」的中國駭客組織，於3日晚間在YouTube上傳1支影片，宣布將對台灣發動「特別網路行動」，並聲稱他們的攻擊對象包括台灣政府及所有基礎設施。

    對此《路透社》也針對台灣連日遭到網攻的事件進行報導，除了指出這個名為「APT27」的組織自稱關閉了台灣6萬台網路連線設備，目的是為了抗議裴洛西不顧中國警告、堅持訪台，還提到昨（4）日在中國外交部記者會上，中國官員拒絕回應台灣連日遭到駭客網攻的問題，詢問負責監管中國網路的「國家互聯網信息辦公室」，也沒有任何回應。

    據跨國資訊顧問公司埃森哲（Accenture）的網絡威脅情報專家瓦利戈拉（Eryk Waligora）表示，「台灣未來肯定會出現更嚴重的網路攻擊」，並提到現階段台灣頻傳被「駭」的情況，更多像是「表演」，而不是實質上具有危脅性的「攻擊」。瓦利戈拉還舉例，過去台灣面對的網路攻擊，像是去年11月到2月期間，台灣多家金融機構因駭客入侵，而暫停在線交易的活動，才是技術上更加複雜，並且更具有破壞性的網路攻擊。

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