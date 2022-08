台灣連日遭駭客網攻 被「駭」次數引外媒關注

2022/08/05 17:30

〔即時新聞/綜合報導〕自美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,引發中國強烈反彈,接連出現禁止台灣多家食品進口、在台灣周遭海域進行軍演等報復行動外,甚至再裴洛西訪台期間,傳出台灣多處網站及系統遭到駭客攻擊的消息,而頻繁被「駭」的驚人次數,也引起了外媒的關注。

在日前裴洛西訪台期間,以及中國施行軍演的同時,台灣多處縣市無論官方單位還是民間組織,都傳出被駭客攻擊的消息。就有個自稱是「APT27」的中國駭客組織,於3日晚間在YouTube上傳1支影片,宣布將對台灣發動「特別網路行動」,並聲稱他們的攻擊對象包括台灣政府及所有基礎設施。

對此《路透社》也針對台灣連日遭到網攻的事件進行報導,除了指出這個名為「APT27」的組織自稱關閉了台灣6萬台網路連線設備,目的是為了抗議裴洛西不顧中國警告、堅持訪台,還提到昨(4)日在中國外交部記者會上,中國官員拒絕回應台灣連日遭到駭客網攻的問題,詢問負責監管中國網路的「國家互聯網信息辦公室」,也沒有任何回應。

據跨國資訊顧問公司埃森哲(Accenture)的網絡威脅情報專家瓦利戈拉(Eryk Waligora)表示,「台灣未來肯定會出現更嚴重的網路攻擊」,並提到現階段台灣頻傳被「駭」的情況,更多像是「表演」,而不是實質上具有危脅性的「攻擊」。瓦利戈拉還舉例,過去台灣面對的網路攻擊,像是去年11月到2月期間,台灣多家金融機構因駭客入侵,而暫停在線交易的活動,才是技術上更加複雜,並且更具有破壞性的網路攻擊。

We don't belong to the government, we come from countries all over the world, about people comparing us to the notorious APT27, what I want to say is that we are 27 Attack, you can call us 27, we have completed the task, we will not be publishing anything, good luck Good luck :)