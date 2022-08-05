駐韓美軍副司令：台灣有事駐韓美軍隨時都能出動

現任駐韓美軍（ＵＳＦＫ）副司令、美國空軍中將普留斯（Scott L. Pleus）。（擷自維基百科）

2022/08/05 13:04

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓保守派大報《朝鮮日報》旗下電視台「ＴＶ朝鮮」4日播出現任駐韓美軍（ＵＳＦＫ）副司令、美國空軍中將普留斯（Scott L. Pleus）專訪，他表明，由美國空軍第7航空隊（Seventh Air Force）等部隊組成的駐韓美軍，肩負的主要任務雖是「防禦北韓」，但一旦台灣和南海等朝鮮半島周邊地區「有事」，「駐韓美軍隨時都可以出動！」

普留斯兼任前述第7航空隊指揮官，他指出，南韓周邊地區若爆發危機狀況，駐韓美軍能夠投射到朝鮮半島以外的任何地區。獨家專訪他的ＴＶ朝鮮記者尹東彬（譯音）認為，這番話看來是針對正在台灣海峽進行武力示威的中國。

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普留斯提到，國際情勢正在變化，駐韓美軍（對於朝鮮半島以外地區）能參與災後恢復、維安、人道（救援）及危機處理的軍事行動。

該記者說，普留斯前述說法，與前南韓總統文在寅任內的南韓國防部部長徐旭（任期自2020年9月至2022年5月）曾主張，駐韓美軍和美國的印度—太平洋戰略掛鉤「並不正確」之立場迥然不同。尤其時值台灣周邊的軍事緊張升高，拜登領導的美國政府對於必須擴大駐韓美軍戰略地位之呼聲正愈來愈高。

拜登5月訪問南韓時，22日曾和南韓總統尹錫悅連袂視察南韓空軍作戰司令部「航空太空作戰本部」（ＫＡＯＣ）。ＫＡＯＣ管制所有在朝鮮半島空域飛行的航空器。有事之際，部署在美國屬地關島的B-2匿蹤轟炸機、B-1B及B-52等轟炸機，亦受ＫＡＯＣ管制。普留斯領導的第7航空隊指出，戰時，ＫＡＯＣ每小時能（指管）600多架戰鬥機出擊。

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