為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    塞納河驚見白鯨 營養不良展開救援

    2日法國厄爾（Eure）地區塞納河發現白鯨的蹤跡。（美聯社）

    2日法國厄爾（Eure）地區塞納河發現白鯨的蹤跡。（美聯社）

    2022/08/05 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕法國當地時間2日在厄爾（Eure）地區的塞納河發現白鯨的蹤跡。昨日政府透露，白鯨的健康狀況並無大礙，只是稍為營養不良，已經透過科唐坦鯨類研究小組GEEC（ Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin）進行食物補給。GEEC副主席表示要盡快將白鯨引導出海。

    法國媒體Le Frigaro表示，2日在厄爾（Eure）的塞納河發現白鯨的蹤跡。昨日當地政府透露，白鯨的健康狀況目前並無大礙，只是稍為營養不良，已經透過科唐坦鯨類研究小組GEEC（ Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin）進行食物補給。GEEC副主席表示要盡快將白鯨引導出海。

    今年5月，塞納河也意外出現一隻虎鯨，最後不幸死亡，因此包括當局、生物學家、動保團體更加注意白鯨的健康狀況。GEEC副主席表示，目前白鯨在距離巴黎市區70公里遠的聖皮耶爾拉加朗（Saint-Pierre-la-Garrenne）。據觀察，白鯨皮膚有出現變化，並且有體重過輕的現象。但是GEEC副主席表示不用太擔心，因為白鯨浮出水面呼吸的頻率不多，推測白鯨的肺部狀況良好。

    白鯨通常於大西洋出沒，並生活在冷水，雖然比虎鯨更適應淡水，但是塞納河汙染嚴重，且鯨類對於噪音極為敏感，河道有許多船隻經過，可能會對動物本身造成不小的影響。專業人士已成功定位，正在嘗試將其引導出外海。政府也呼籲民眾不要貪圖新鮮，嘗試接近或觸摸白鯨，同時要求所有國家相關部門參與救援行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    帆船翻覆 法62歲翁海上漂流16小時獲救
    2022/08/04 12:46

    帆船翻覆 法62歲翁海上漂流16小時獲救
    巴菲特旗下化工廠失火 黑煙沖天恐污染塞納河
    2019/09/26 22:22

    巴菲特旗下化工廠失火 黑煙沖天恐污染塞納河

    大華建設青埔首發 公園名宅大華靚
    【部落客愛分享】Choyce‧走訪巴黎著名地標攝記美好
    2019/07/21 05:30

    【部落客愛分享】Choyce‧走訪巴黎著名地標攝記美好
    塞納河水位漲破百年紀錄 恐衝擊巴黎觀光業
    2018/01/24 22:28

    塞納河水位漲破百年紀錄 恐衝擊巴黎觀光業
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播