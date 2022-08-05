塞納河驚見白鯨 營養不良展開救援

2日法國厄爾（Eure）地區塞納河發現白鯨的蹤跡。（美聯社）

2022/08/05 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕法國當地時間2日在厄爾（Eure）地區的塞納河發現白鯨的蹤跡。昨日政府透露，白鯨的健康狀況並無大礙，只是稍為營養不良，已經透過科唐坦鯨類研究小組GEEC（ Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin）進行食物補給。GEEC副主席表示要盡快將白鯨引導出海。

法國媒體Le Frigaro表示，2日在厄爾（Eure）的塞納河發現白鯨的蹤跡。昨日當地政府透露，白鯨的健康狀況目前並無大礙，只是稍為營養不良，已經透過科唐坦鯨類研究小組GEEC（ Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin）進行食物補給。GEEC副主席表示要盡快將白鯨引導出海。

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今年5月，塞納河也意外出現一隻虎鯨，最後不幸死亡，因此包括當局、生物學家、動保團體更加注意白鯨的健康狀況。GEEC副主席表示，目前白鯨在距離巴黎市區70公里遠的聖皮耶爾拉加朗（Saint-Pierre-la-Garrenne）。據觀察，白鯨皮膚有出現變化，並且有體重過輕的現象。但是GEEC副主席表示不用太擔心，因為白鯨浮出水面呼吸的頻率不多，推測白鯨的肺部狀況良好。

白鯨通常於大西洋出沒，並生活在冷水，雖然比虎鯨更適應淡水，但是塞納河汙染嚴重，且鯨類對於噪音極為敏感，河道有許多船隻經過，可能會對動物本身造成不小的影響。專業人士已成功定位，正在嘗試將其引導出外海。政府也呼籲民眾不要貪圖新鮮，嘗試接近或觸摸白鯨，同時要求所有國家相關部門參與救援行動。

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