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    武漢肺炎》日本增近24萬例創單日次高 BA.5成東京主流病毒株

    日本正遭受第7波武漢肺炎疫情侵襲，今天全境新增近24萬例創單日次高紀錄；東京今天新增再逾3萬例。圖為日本東京淺草街頭。（美聯社資料照）

    日本正遭受第7波武漢肺炎疫情侵襲，今天全境新增近24萬例創單日次高紀錄；東京今天新增再逾3萬例。圖為日本東京淺草街頭。（美聯社資料照）

    2022/08/04 19:10

    〔中央社〕日本正遭受第7波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情侵襲，今天全境新增近24萬例創單日次高紀錄；東京今天新增再逾3萬例，主流病毒株被認為已從BA.2置換為BA.5。

    日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時45分止，日本全境單日新增23萬8735例，雖低於昨天創下的歷史單日紀錄24萬9830例，但仍是單日次高紀錄。

    另外，在日本全境47個都道府縣中，今天有包括北海道在內的12道縣再創當地單日新高紀錄。

    截至8月3日止的全境重症患者數為516人，較前一天增加38人，也是從今年4月5日以來再度超過500人。

    東京都政府今天舉行疫情監控會議，根據相關單位報告，疑為Omicron亞型變異株BA.5病例已占整體病例的92.8%，遠高於疑為Omicron亞型變異株BA.2病例的6.1%，顯示東京主流病毒株已從BA.2被置換為BA.5。

    日本目前疫情出現爆炸性擴大，傳染力強的BA.5流行被視為主因。日本政府7月29日已新增「BA.5對策強化宣言」，作為對地方政府的防疫支援對策。

    日本放送協會（NHK）報導，東京都政府今天舉行疫情監控會議，由於7天平均單日新增確診病例首度逾3萬例，創史上新高紀錄，專家對此表達強烈危機感說，「現在是誰在何處何時染疫都不奇怪的狀況」。

    以8月3日的時間點來看，東京最近一週平均單日新增3萬2921例確診病例，是首度超過3萬例，約為前一週平均數的1.1倍。

    東京都今天新增3萬5339例確診病例，雖較上週四減少5067例，但已連續3天逾3萬例、連續16天逾2萬例。目前專責病床使用率56.5%，重症病床使用率31%。

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