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    G7、歐盟聲援台灣 中國使團落落長痛斥搞「新八國聯軍」

    解放軍4日起展開「圍台軍演」，東部戰區微博PO出陸軍實施遠程火箭彈射擊影片。（圖翻攝自微博）

    解放軍4日起展開「圍台軍演」，東部戰區微博PO出陸軍實施遠程火箭彈射擊影片。（圖翻攝自微博）

    2022/08/04 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕為反制美國眾議院議長裴洛西訪台，中共今（4日）起展開圍繞台灣周邊的軍事演習，七大工業國組織（G7）和歐盟皆發聲譴責。對此，中國駐歐盟使團週四連撂4個成語回嗆「無恥」，還稱西方想搞「新八國聯軍」。

    綜合中媒報導，針對解放軍「圍台軍演」，G7成員國和歐盟外長皆發聲明表示譴責，關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。

    對此，中國駐歐盟使團4日也發布長篇聲明嗆聲：「什麼叫惡？什麼叫無恥？如果世界上還有人不明白，請看看G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本。作惡多端，糾集同夥，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，指鹿為馬，無恥至極。世界上為什麼有那麼多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥。」

    中國使團宣稱，「台海現狀為什麼被改變？萬惡之尤是境外敵對勢力和台島內分裂勢力，他們必須對此負完全責任。對中國的栽贓抹黑掩蓋不了有人企圖把台灣從中國分裂出去的險惡用心。台海局勢變成這樣，是誰威脅了誰？又是誰挑釁了誰？是中國的領土完整受到嚴重威脅，是中國的主權受到嚴重挑釁。面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當。」

    中國使團接著說：「百年前有八國聯軍入侵中國。今天G7+1又是八方。想搞新八國聯軍嗎？你們以為中國還是過去的中國嗎？你們還能得逞嗎？你們還能為所欲為嗎？中國人民早已不再受列強欺凌和擺佈。台灣事務純屬中國內政，是中國主權範圍內的事。當今世界，已經不是西方列強可以肆意橫行的時代。台灣的事怎麼辦，14億中國人民說了算。正告你們，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。」

    我國外交部今天則感謝G7和歐盟採取一致行動，堅定支持台海和和平穩定，「台灣願意與世界各國交往，其他國家不應干擾台灣和世界各國的友好互動。我國政府將堅定捍衛國家主權和安全，也籲請國際社會持續聲援民主台灣。」

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