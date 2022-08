影片曝光！ 烏克蘭國安局逮捕企圖逃跑俄羅斯特務

2022/08/04 17:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯軍隊除了以各式軍事武器攻擊烏克蘭領土外,檯面下還派出特務企圖破壞與干擾,有消息指出,烏克蘭國安局逮捕了1名正準備逃跑的俄羅斯特務,抓捕過程的影片也在推特流傳。

東歐網媒「NEXTA」在推特PO出一段影片,可以看到影片中1名男子正準備上紅色的汽車,接著烏克蘭國安局的人員一擁而上,將男子從車上拖下來,並將他壓制在地,該帳號在推文中表示「烏克蘭安全局逮捕俄羅斯特務,他涉嫌搜尋為俄軍提供攻擊目標。」

德國前總理施若德(Gerhard Schroeder)日前向媒體表示「成功的第一步是糧食出口協議,或許這能逐步朝停火邁進。」對此烏克蘭總統澤倫斯基怒批「當一個具有歐洲價值的重要國家的前任領袖與俄羅斯合作,這真的令人作嘔,且這場戰爭打擊的就是這些價值。」烏總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)批評他是「俄國宮廷的傳聲筒」,強調糧食協議不會延伸成邊境談判,「如果莫斯科想要對話,球就在他們手中。首先就是停火並撤軍,接著才是有建設性的對話。」

The Security Service of #Ukraine detained a fire spotter recruited by the Russian special services in the #Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/6X3YGxRPcA