裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權

美國聯邦眾議院議長裴洛西與南韓國會議長金振杓共同舉辦記者會。（歐新社）

2022/08/04 13:55

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西3日結束訪問台灣行程，專家認為此行凸顯民主和威權的對抗，而隨著國際社會對台灣關注度的不斷提升，北京正喪失對「一個中國」的國際話語權。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率訪問團抵台，3日傍晚結束近19小時的訪問，轉往下一站韓國。

請繼續往下閱讀...

裴洛西此行成為國際高度關注焦點，「美國之音」今天報導，裴洛西結束對台灣的旋風式訪問，但此行所產生的深遠影響才剛剛開始顯現，可能帶動各國政要訪台的骨牌效應，並探討北京是否將會喪失話語權。

報導表示，中國一直試圖在外交上孤立台灣，並對台灣政府與外國官員之間的交流、特別是裴洛西這樣高知名度官員的交流感到憤怒。北京擔心這位25年來到訪台灣最高級別的美國民選官員會使未來的類似訪問常態化，並使美國的盟友更有勇氣鞏固與台北之間的關係。

報導指出，裴洛西大大提升台灣的全球知名度，以及她所認為、各國知名政治人物訪問台灣的必要性。

據「華盛頓郵報」刊登裴洛西的署名文章，她說，台灣這個充滿活力與力量的民主政體正在受到威脅，面對中國共產黨不斷加速的侵犯行為，美國國會代表團對台灣的訪問應該被視為一個明確的聲明：在台灣捍衛自己和其自由的時候，美國與我們的民主夥伴台灣站在一起。

此外，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全事務專家克羅寧（Patrick Cronin）表示，北京除了憂心裴洛西訪問會虛化美國的「一中政策」外，另外一個讓北京擔憂的就是如何控制對所謂「一中」的敘述和政策方向。

報導指出，隨著國際社會對台灣關注度的不斷提升，北京正喪失對台灣地位敘事的國際話語權，這令中國領導層感到惱怒。中國一直以自己的「一中原則」將台灣描述為自己的一部分，並試圖強迫與中國建立外交關係的國家和國際組織承認這一原則。

當前國際對於中國的「一中」敘事逐漸不認同，2021年7月立陶宛「台灣」代表處在立陶宛首府維爾紐斯設置，同月東京奧運開幕儀式上，中華代表團入場時，現場司儀以「中華台北」介紹，但轉播單位日本放送協會（NHK）直接改稱「台灣」，替台灣隊正名。

今年3月美國眾議院則加碼，在通過的支出法案中，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國、台灣切割。

裴洛西訪台後，中國外交部長王毅指，美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策；但這也透露出國際正在改變其所謂「一中」立場的趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法