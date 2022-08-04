澤倫斯基：中國對俄烏戰爭保持中立 比加入俄羅斯好

澤倫斯基3日向澳洲的大學生發表視訊演說。（美聯社）

2022/08/04 00:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕台海緊張情勢升高之際，烏克蘭總統澤倫斯基3日在一場視訊演說中，強調中國對俄烏戰爭保持中立的重要性，他說，儘管他會希望中國加入「全球一致立場」，但是現在保持中立「比如果加入俄羅斯還要好。」

《紐約時報》3日報導，向來談到俄羅斯侵略都措辭強而有力的澤倫斯基，在3日談中國立場問題時，卻有細微的差異。他在澳洲國立大學舉辦的活動上，透過視訊向澳洲21所大學學生發表演說，被一名學生問到中國對這場戰爭的立場，他說，他會希望中國加入對俄國暴虐行動的「全球一致立場」，不過，目前，中國在保持平衡、中立，「這種中立比中國若加入俄羅斯好」。

請繼續往下閱讀...

中國至今拒絕譴責俄國侵略烏克蘭，反而批評美國帶領的西方制裁俄羅斯行動，可能使全球經濟受害。

《紐時》指出，台海高度緊張的此刻，烏克蘭官員大致上對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣一事保持沉默，反映時機上的微妙。

澤倫斯基說，烏克蘭政府努力不懈說服世界各國，共同孤立俄國，「每一天俄羅斯都在失去更多盟友」，「我相信中國人民將做出明智選擇」，「中國不會協助俄羅斯，對我們來說很重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法