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    東協關切兩岸情勢 新加坡盼美中克制避免升高緊張

    裴洛西率團訪台牽動美中台情勢，東協外長會議關切兩岸情勢，呼籲美中克制。（路透）

    裴洛西率團訪台牽動美中台情勢，東協外長會議關切兩岸情勢，呼籲美中克制。（路透）

    2022/08/03 23:44

    〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，牽動美中台情勢。新加坡外交部今晚表示，東協外長會議關切兩岸情勢，強調美中關係穩定對區域和平至關重要，呼籲美中克制、避免升高緊張情勢。

    新加坡外交部晚間發布新聞稿表示，在區域情勢不穩定之際，東協外長會議今天在柬埔寨金邊舉行，會中針對緬甸情勢、俄羅斯入侵烏克蘭及兩岸情勢發展等議題，進行廣泛討論。

    星國外交部表示，東協外長會議關切兩岸情勢。美中關係穩定對區域和平及繁榮至關重要，新加坡期盼美國、中國能達成權宜妥協（modus vivendi）、自我克制，避免採取會讓緊張情勢升高的動作。

    裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率領美國國會代表團抵台訪問，停留台灣約19個小時，會晤了總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等政府高層。訪團今天傍晚搭機離台轉往韓國。

    她此趟亞洲行的訪問地點包括新加坡、馬來西亞、韓國與日本。台灣原未在裴洛西公開訪問行程內，但先前傳出她計劃訪台，中國對此威脅放話不斷。

    面對中國強烈反彈，裴洛西毫無畏懼，昨晚抵台後立刻發文支持民主台灣，今天排滿官式拜會行程，還公開與媒體互動，以具體行動高調宣示美方絕不會背棄對台承諾。

    裴洛西一行人昨天抵台後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

    在共軍軍演前夕，根據台灣空軍今晚發布共機動態，27架戰機（5架殲16、6架殲11、16架蘇愷30）侵擾台灣防空識別區（ADIZ），其中6架殲11、16架蘇愷30穿越台灣海峽中線。

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