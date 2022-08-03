絕美宇宙漣漪！ 韋伯望遠鏡捕捉到車輪星系奇觀

車輪星系（右）的兩個環從碰撞中心向外膨脹，就像石頭被扔進池塘後的漣漪，由於這些獨特的特徵，天文學家稱之為「環狀星系」。（美聯社）

2022/08/03 18:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），2日釋出了5億光年外一個名為「車輪星系」（Cartwheel galaxy）的耀眼天體新照片，以前所未有的清晰度揭示了這個不斷旋轉的彩色圓環，提供新視角以了解車輪星系過去數十億年來如何變化。

這張新照片的特點是醒目的粉色、紅橙色和暗藍色。車輪星系是一個位於玉夫座（Sculptor）的透鏡狀環狀星系，是兩個星系發生壯觀的正面碰撞後形成。該星系距離地球5億光年，其直徑大約15萬光年，包括了一個明亮的內圈和一個周圍的彩色環，這兩個環從碰撞中心向外膨脹，就像石頭被扔進池塘後的漣漪，由於這些獨特的特徵，天文學家稱之為「環狀星系」（Ring Galaxy）。

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車輪星系外部光環是不少新形成的恆星。NASA強調，與宇宙中常見的螺旋星系（Spiral Galaxy），包括我們所在的銀河系不同，環狀星系是一種罕見的景象。

NASA描述道，形成車輪星系的碰撞，使星系中心向外擴散出兩個圓環，「就像一塊石頭拋入池塘引起的漣漪」。車輪星系的內核由熾熱的塵埃組成，環上最亮的部分是巨大的年輕恆星團的所在地。在過去的4.4億年中，外環一直在膨脹，隨著外環撞擊周圍的氣體，沿途觸發了恆星的形成。

其他望遠鏡包括哈勃太空望遠鏡在內，過去都曾研究過車輪星系，但這個戲劇性的星系一直籠罩在神祕中，也許從字面上看，是因大量塵埃掩蓋了視野。但如今因為韋伯具有紅外線檢測力，才讓人類能獲得對車輪星系的嶄新見解。

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