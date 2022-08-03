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    中國武嚇成「背景噪音」 外媒：台灣民心安定

    外媒記者觀察到，裴洛西訪台，面對中國文攻武嚇，台灣民心安定。（美聯社）

    外媒記者觀察到，裴洛西訪台，面對中國文攻武嚇，台灣民心安定。（美聯社）

    2022/08/03 16:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，宣布將「環繞台灣」進行實彈演習。德國公媒《德國之聲》3日報導，台海局勢迅速升級，但台灣民心安定。報導引述專家看法指出，中國對台武嚇頻頻，在台灣已成了一種「背景噪音」。

    報導稱，據記者在台北觀察，台灣民心沒有太大浮動，所有商業活動及民眾的旅遊都照常運行。即便稍早傳出中國軍機飛近海峽中線、廈門航空調整福建航班，或是台灣百家食品進口遭中國禁止進口，台灣民間都沒有太大的反應。

    《德國之聲》在台北進行街頭訪問，60歲的鄒先生表示歡迎裴洛西訪台，認為她選擇在台灣過夜並停留多時，充分顯示了美國挺台、挺民主的姿態，但也認為應在安全的前提下訪問，「難保擦槍走火，看烏克蘭就知道，如果打起仗來，受苦的是人民」。不過他研判，在美中軍事實力懸殊的情況下，中國不敢跟美國正面衝突。

    40歲的學者蘇小姐表示，裴洛西訪台，顯示美國對台灣的承諾，中國的反制一定是多面向的，包含軍事、經濟與外交上的反制，這是一整套的反制措施。大家心中都有準備，但會到什麼程度是大家比較擔心的。

    台灣世代智庫執行長陳冠廷對《德國之聲》表示，過去幾十年來，中國對台灣的軍事威脅已成為「背景噪音」，長時間不斷重複施壓威脅，已經成為台灣人民生活中的一部份，所以中國對台灣警告的力道，我們漸漸無法去分辨他們對事情的重視度與先後順序。

    他指出，在中國壓力下，台灣人民最好應對方式是繼續日常生活，「這是台灣面對中國一貫的態度」。

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