影片曝光！ 亞速營發威 精準砲擊重創俄軍車隊

亞速營重創俄軍車隊。（圖擷取自推特）

2022/08/03 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東部展開激戰，有消息指出烏克蘭亞速營在哈爾科夫地區，以火砲摧毀俄軍多輛車輛。

推特帳號「@TpyxaNews」PO出一段影片，可以看到影片一開始俄羅斯軍隊的車輛正行駛在道路上，接著烏軍火砲與裝甲車開火，原本俄軍車輛出現在道路上的位置冒出白煙，該帳號在推文中表示「又一次成功的特殊行動，亞速營摧毀了7輛俄軍卡車與2輛安保車輛。」

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俄烏戰爭戰情陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基不斷呼籲需要更多的武器才能打贏戰爭，美國防部上月初宣布，將再增援烏國價值8.2億美元（約新台幣246億元）的安全援助，包含2套目前用來保護白宮及國會山莊的「國家先進防空系統」（NASAMS），有助烏軍提升中長程防空能力。五角大廈證實。已著手為烏克蘭採購NASAMS並取得進展，可望協助烏軍抵禦俄羅斯戰機與巡弋飛彈的「野蠻」空襲。

????????As a result of another successful special operation, SSO AZOV Kharkiv destroyed 7 trucks from BC and 2 enemy security vehicles pic.twitter.com/H9QI4t37Ya — ТРУХА⚡️English （@TpyxaNews） August 2, 2022

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