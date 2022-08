影片曝光！ 亞速營發威 精準砲擊重創俄軍車隊

2022/08/03 14:54

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東部展開激戰,有消息指出烏克蘭亞速營在哈爾科夫地區,以火砲摧毀俄軍多輛車輛。

推特帳號「@TpyxaNews」PO出一段影片,可以看到影片一開始俄羅斯軍隊的車輛正行駛在道路上,接著烏軍火砲與裝甲車開火,原本俄軍車輛出現在道路上的位置冒出白煙,該帳號在推文中表示「又一次成功的特殊行動,亞速營摧毀了7輛俄軍卡車與2輛安保車輛。」

俄烏戰爭戰情陷入膠著,烏克蘭總統澤倫斯基不斷呼籲需要更多的武器才能打贏戰爭,美國防部上月初宣布,將再增援烏國價值8.2億美元(約新台幣246億元)的安全援助,包含2套目前用來保護白宮及國會山莊的「國家先進防空系統」(NASAMS),有助烏軍提升中長程防空能力。五角大廈證實。已著手為烏克蘭採購NASAMS並取得進展,可望協助烏軍抵禦俄羅斯戰機與巡弋飛彈的「野蠻」空襲。

????????As a result of another successful special operation, SSO AZOV Kharkiv destroyed 7 trucks from BC and 2 enemy security vehicles pic.twitter.com/H9QI4t37Ya