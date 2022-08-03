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    女懷胎12個月還生不出來 就醫檢查發現竟是惡性腫瘤慘遭夫拋棄

    中國一名女子名為彭細妹，她懷胎12個月卻遲遲沒有要生的跡象，到醫院檢查後才發現自己根本沒有懷孕，而是長了惡性腫瘤，沒想到丈夫得知她沒有懷孕後，竟立刻拋棄了她。（擷取自網易）

    中國一名女子名為彭細妹，她懷胎12個月卻遲遲沒有要生的跡象，到醫院檢查後才發現自己根本沒有懷孕，而是長了惡性腫瘤，沒想到丈夫得知她沒有懷孕後，竟立刻拋棄了她。（擷取自網易）

    2022/08/03 15:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子叫彭細妹，她懷胎12個月卻遲遲沒有要生的跡象，到醫院檢查後才發現自己根本沒有懷孕，而是長了惡性腫瘤，沒想到丈夫得知她沒有懷孕後，竟立刻拋棄了她。

    綜合中媒報導，彭細妹在備孕過程中，婆婆給她喝了很多偏方，來到醫院後，醫生幫她照了超音波，只見肚子裡有積水和惡性腫瘤，且重達50公斤，醫生也判斷，這樣的症狀可能是偏方所造成的。公公婆婆得知後便將她的行李打包扔了出來，還一邊罵「以後我們這個家與妳沒有任何關係」。

    彭細妹原打算跳江自殺，但突然看見一群小螞蟻在搬家，小小的身軀背著比自己重幾倍的食物緩緩前行，她突然覺得自己有什麼理由結束生命呢？因此她便過著在街頭流浪的生活，但她想要有尊嚴的死去，於是便來到了醫院。

    彭細妹行動越來越困難，有天她在醫院時，一名廣州醫院的徐院長詢問了她的狀況，便決定要免費幫她治療，彭細妹告訴院長，如果她痊癒了就要在醫院裡面做義工。後來她真的痊癒了，就在醫院裡做義工，回饋社會。如今她已經有了新的家庭，還有了3個孩子，雖然不是她生的，但她也非常疼愛這些孩子。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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    張老師專線：1980

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