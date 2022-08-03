裴洛西訪台》中共解放軍實彈演訓 美學者新解「裴洛西在笑啦」

美國眾議院議長裴洛西（中）8/2晚抵台訪問。（外交部提供）

2022/08/03 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕裴洛西台灣行惹得中共解放軍大規模軍演，究竟有多少威懾作用卻是引人質疑，不過，卻有美國學者在談及此事時，調侃指中國的解放軍英文縮寫「PLA」，可以解釋成「裴洛西在笑啦！」（Pelosi is Laughing At）的英文縮寫。

美國眾議院議長裴洛西昨晚抵台訪問，中共解放軍從北到南大規模實彈軍演，昨天深夜更加碼宣布，從8/4起至8/7止共3天，在台灣四週共6禁航區實彈演訓，對於解軍意圖威懾及封鎖台灣的意圖明顯；》《自由亞洲電台》 訪問美國學者分析此事。

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美國艾德菲大學文理學院院長王維正指出，中共此舉就是對裴洛西訪台的不滿，明顯破壞區域和平穩定，無益台海兩岸及中美關係的增進，這次6個區域禁航演訓環繞著台灣，可能是中國想炫耀一下近年火箭軍的進步，也可能是為未來要封鎖台灣做演練， 但這樣做除了恫嚇之外，離真正的軍事行動還有一段距離。

美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，中共此舉只會自傷，主要是中共手上已沒有只會傷害台灣而不會自毀的手段，頂多是「發些炮火，燒點錢，可能還會打死一些自己東海的漁民，讓自己的經濟也會受到影響」。

他強調，中共還可能反助長台獨情緒及民進黨、蔡英文及未來的地方選舉、總統選舉的選情，他私下調侃，中國的解放軍英文People's Liberation Army 縮寫「 PLA」結果就是「 Pelosi is Laughing At」，變成「佩洛西在笑啦！」

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