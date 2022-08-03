為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    裴洛西訪台》中共解放軍實彈演訓 美學者新解「裴洛西在笑啦」

    美國眾議院議長裴洛西（中）8/2晚抵台訪問。（外交部提供）

    美國眾議院議長裴洛西（中）8/2晚抵台訪問。（外交部提供）

    2022/08/03 09:13

    〔即時新聞／綜合報導〕裴洛西台灣行惹得中共解放軍大規模軍演，究竟有多少威懾作用卻是引人質疑，不過，卻有美國學者在談及此事時，調侃指中國的解放軍英文縮寫「PLA」，可以解釋成「裴洛西在笑啦！」（Pelosi is Laughing At）的英文縮寫。

    美國眾議院議長裴洛西昨晚抵台訪問，中共解放軍從北到南大規模實彈軍演，昨天深夜更加碼宣布，從8/4起至8/7止共3天，在台灣四週共6禁航區實彈演訓，對於解軍意圖威懾及封鎖台灣的意圖明顯；》《自由亞洲電台》 訪問美國學者分析此事。

    美國艾德菲大學文理學院院長王維正指出，中共此舉就是對裴洛西訪台的不滿，明顯破壞區域和平穩定，無益台海兩岸及中美關係的增進，這次6個區域禁航演訓環繞著台灣，可能是中國想炫耀一下近年火箭軍的進步，也可能是為未來要封鎖台灣做演練， 但這樣做除了恫嚇之外，離真正的軍事行動還有一段距離。

    美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，中共此舉只會自傷，主要是中共手上已沒有只會傷害台灣而不會自毀的手段，頂多是「發些炮火，燒點錢，可能還會打死一些自己東海的漁民，讓自己的經濟也會受到影響」。

    他強調，中共還可能反助長台獨情緒及民進黨、蔡英文及未來的地方選舉、總統選舉的選情，他私下調侃，中國的解放軍英文People's Liberation Army 縮寫「 PLA」結果就是「 Pelosi is Laughing At」，變成「佩洛西在笑啦！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西訪台》中共氣瘋了！黨政軍官媒頭版全都在罵裴洛西
    2022/08/03 07:51

    裴洛西訪台》中共氣瘋了！黨政軍官媒頭版全都在罵裴洛西
    胡，怎麼說》裴洛西訪台灣 ─ 國際轟動，中國氣炸，台灣冷靜、熱忱交相！
    2022/08/02 18:01

    胡，怎麼說》裴洛西訪台灣 ─ 國際轟動，中國氣炸，台灣冷靜、熱忱交相！

    女星體重達人生巔峰 險丟主持棒
    恫嚇？解放軍公開「雷神突擊隊」跳傘畫面 著陸點符合台灣地形
    2022/08/02 17:02

    恫嚇？解放軍公開「雷神突擊隊」跳傘畫面 著陸點符合台灣地形
    裴洛西週五訪亞啟程 共軍週六福建平潭實彈射擊
    2022/07/30 05:43

    裴洛西週五訪亞啟程 共軍週六福建平潭實彈射擊

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播