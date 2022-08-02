裴洛西訪台》胡錫進從否認、憤怒到無奈接受 苦苓揭悲慘心路歷程

胡錫進針對裴洛西訪台不斷放話，卻完全無法阻止。（彭博）

2022/08/02 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院長裴洛西今（2日）晚抵達台灣，在此之前中共鷹派喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進不斷放話，如今看來是被現實重重賞了一巴掌，資深作家苦苓則在臉書列出胡錫進的心路歷程，笑翻許多網友。

7月19日外媒報導裴洛西計畫訪台後，胡錫進當晚就發文撂下狠話「知難而退放棄」，「中國要不惜面對一場高強度的台海軍事危機」；到了7月25日又發文表示，裴洛西訪台會讓美中「狹路相逢」，一旦爆發海上衝突，美軍航艦隊將被消滅；甚至在29日還揚言要共軍擊落裴洛西訪台專機。

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之後胡錫進陸陸續續針對此事發表一些老掉牙言論，到了8月1日晚間，裴洛西確定會在今晚抵達台灣並過夜，將安排與總統蔡英文會面，以及拜會立法院，這讓胡錫進洩氣發推文「就讓她去吧」。

對此，苦苓今晚間在臉書貼文表示：「從否認、到憤怒、到討價還價、到沮喪、到無奈接受——這不是得絕症的過程，這是胡錫進悲慘的心路歷程⋯」。

文章PO出後，引發網友討論，「易怒不善思索，沉不住氣又自我感覺良好的人，必定以悲劇收場。」、「最後是掛掉，然後火化，撒向太平洋！」、「中國拿出最厲害的唯一武器~嘴炮！」、「對岸，正正經經地胡說八道的，特別多！」、「還要再退一退紅線」。

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