為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港高院判鄒幸彤勝訴 下令批准放寬媒體報導限制

    香港高等法院裁定前「支聯會」副主席鄒幸彤勝訴。（路透檔案照）

    香港高等法院裁定前「支聯會」副主席鄒幸彤勝訴。（路透檔案照）

    2022/08/02 18:13

    〔中央社〕香港高等法院今天撤銷一項重大國家安全案件法庭報導限制，裁定前「支聯會」副主席鄒幸彤勝訴，認定國安法指定法官羅德泉的決定越權，下令撤銷決定並解除媒體報導限制。

    據路透社報導，香港高等法院原訟法庭法官李運騰（Alex Lee）決定取消下級法院裁判官對報導的禁令，將首次允許媒體公開報導香港國家安全案件的交付審判程序。

    而據香港電台、「明報」、「信報」等媒體網站報導，已解散的支聯會及其前副主席鄒幸彤等人，被控違反「港區國安法」，涉嫌「煽動他人顛覆國家政權」。

    鄒幸彤先前就此案，向法庭申請放寬交付審判程序報導限制，但遭到主任裁判官羅德泉拒絕，鄒因而向高等法院申請覆核。「國安法」指定法官李運騰今天做出裁決，下令豁免該案交付程序的報導限制，並指羅德泉先前的決定「越權」。

    李運騰判辭寫道，裁判官無權拒絕解除限制，當天的決定屬越權，下令裁判法院撤銷該決定，並必須解除媒體報導限制。

    李運騰稱，本案涉及「裁判官條例」對限制報導交付審判程序的真正詮釋，即裁判官是否有強制性責任，在被告提出請求時，解除施加於交付審判程序的報導限制，以及裁判官若有「酌情權」，他於決定時，是否曾做出與案件無關的考慮，或是忽略考慮與案件相關的因素。

    李運騰指出，相關條例是要顧及公平審訊，但不認同香港律政司一方指條例也包括保障控方證人，並認為條例只是要保障被告，且目前亦有其他方法去保障控方證人。條文的意思就是被告提出請求時，裁判官沒有酌情權，唯有解除報導限制。有關裁判官行使酌情權而拒絕被告提出撤除報導限制的要求，由於根本沒有相關酌情權，故該決定屬越權。

    香港司法部門或檢方是否會對法官的裁決提出上訴，目前還不清楚。

    1989年5月間在香港支持八九民運全球華人大遊行中成立的支聯會，全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，是香港泛民主派政治組織，1990年至2019年曾連續30年無間斷舉辦六四遊行、燭光集會。2021年9月25日，支聯會特別會員大會通過決議，解散該組織。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    六四33週年 鄒幸彤在被告席上延續天安門記憶
    2022/06/04 19:15

    六四33週年 鄒幸彤在被告席上延續天安門記憶
    黎智英等5港人獲多國學者連署 提名諾貝爾和平獎
    2022/04/20 17:21

    黎智英等5港人獲多國學者連署 提名諾貝爾和平獎

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    因六四活動遭港府追殺 鄒幸彤︰暴政貪得無厭
    2022/01/05 05:30

    因六四活動遭港府追殺 鄒幸彤︰暴政貪得無厭
    煽惑參與六四集會罪成 前支聯會副主席鄒幸彤判囚15個月
    2022/01/04 14:24

    煽惑參與六四集會罪成 前支聯會副主席鄒幸彤判囚15個月

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    聲援香港支聯會鄒幸彤 國民黨：捍衛民主法治
    2021/10/26 22:28

    聲援香港支聯會鄒幸彤 國民黨：捍衛民主法治
    港府起訴支聯會李卓人鄒幸彤等人煽動顛覆國家
    2021/09/09 23:52

    港府起訴支聯會李卓人鄒幸彤等人煽動顛覆國家
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播