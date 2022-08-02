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    日本各地飆逾35度高溫 電車一度因鐵軌過熱停駛

    日本部分地區今天因高壓籠罩飆出逾攝氏35度高溫，酷熱天氣甚至造成地方鐵路的鐵軌過熱，部分列車被迫停駛。日本氣象廳預測高溫仍將持續一週以上，呼籲民眾留意嚴防中暑。（美聯社）

    日本部分地區今天因高壓籠罩飆出逾攝氏35度高溫，酷熱天氣甚至造成地方鐵路的鐵軌過熱，部分列車被迫停駛。日本氣象廳預測高溫仍將持續一週以上，呼籲民眾留意嚴防中暑。（美聯社）

    2022/08/02 17:34

    〔中央社〕日本部分地區今天因高壓籠罩飆出逾攝氏35度高溫，酷熱天氣甚至造成地方鐵路的鐵軌過熱，部分列車被迫停駛。日本氣象廳預測高溫仍將持續一週以上，呼籲民眾留意嚴防中暑。

    日本朝日新聞報導，受到高壓籠罩影響，日本各地今天都屬於酷暑天氣型態。氣象廳表示，今天最高溫39.5度出現在山梨縣甲府市及埼玉縣越谷市；截至下午2時，日本914處地點有651處最高氣溫逾30度，其中又有202處逾35度。

    日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

    東京市中心今天最高溫35.9度，連續3天出現「猛暑日」；大阪市35.1度、名古屋市37度、福岡市中央區36.8度，也都飆出「猛暑日」高溫。

    目前預測高溫將持續超過一週，氣象廳呼籲民眾做好健康管理嚴防中暑。

    朝日電視台報導，連接千葉縣流山市與松戶市的流鐵流山線，今天甚至因為鐵軌溫度超標一度停駛，創該鐵道首例。

    流鐵公司表示，今天下午1時左右，流山線鐵軌溫度高達攝氏64度，超過安全值的63度，造成流山線列車從下午1時18分起全線停駛。

    經過鐵道公司人員步行確認鐵軌安全無虞後，在下午2時18分恢復列車行駛。鐵軌過熱共影響6個班次。這是流鐵從1916年開始營運以來，首度因為鐵軌溫度停駛列車。流山線附近的我孫子市，今天下午1時58分被觀測到當地今年最高溫的37.8度。

    與此相關，富士新聞網報導，日本政府總務省消防廳今天公布初步統計，從7月25日到31日的一週內，全日本共有7116人因中暑送醫，是前一週4039人的約1.8倍。

    在送醫的7116人中，有6人不幸死亡，另有144人屬於必須住院3週以上的重症。中暑發生場所有36.3%是在住家；從年齡別來看，中暑患者有53.7%是65歲以上高齡人士。

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