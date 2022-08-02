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    裴洛西訪台 央視公開9架轟-6K戰機同框畫面

    央視軍事發布影片，公開9架轟-6K戰機同框的罕見畫面。圖為轟-6K。（取自維基百科）

    央視軍事發布影片，公開9架轟-6K戰機同框的罕見畫面。圖為轟-6K。（取自維基百科）

    2022/08/02 17:13

    〔中央社〕針對美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍已連續多日展開軍事演練，官媒央視軍事昨天發布影片，公開9架轟-6K戰機同框的罕見畫面，並提及巡航台海，引起廣泛關注。

    綜合媒體報導，裴洛西（Nancy Pelosi）將於今晚率團訪台，並停留一晚，明天拜訪立法院。

    裴洛西訪台前夕，央視軍事微博以「戰神出擊！轟-6K戰機9機同框罕見畫面」為題報導說，裝備轟-6K的空軍航空兵某師近年來戰巡南海、巡航台海、前出西太，短短幾年內實現了從新機改裝到常態化展開遠海遠洋訓練的跨越。

    報導表示，日前多架轟-6K依次升空，展開跨晝夜長航時複雜戰術背景下的實戰化訓練。

    影片顯示，多架轟-6K戰機在空軍華南某機場跑道列隊，並依次起飛升空，後在某海域、空域進行巡航演練。影片最後可見多達9架轟-6K戰機近距離排列飛行。

    影片中的說明指出，這次多課目遠海訓練涉及低空突防、多機戰術協同和長航時飛行等內容，錘鍊官兵全天候作戰能力。

    空軍航空兵某師飛行員臧鵬表示，現在設置的課目加裝許多設備，包括指揮通聯方面、電子對抗方面以及飛彈任務規劃方面「都跟以前不太一樣、轉變較大，更貼近於實戰」。

    臧鵬又說，夜間相對於白天來說，在觀察、人員精力等各方面會有一定難度，「但這個課目是我們必備的」，因為打仗不分時間段。

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