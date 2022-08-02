紐時：俄軍懼怕「海馬斯」 以核電廠為盾牌

俄軍3月初即佔領了扎波羅熱核電廠。（美聯社）

2022/08/02 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕3月初，俄軍佔領了位於札波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠。據《紐約時報》報導，自7月中旬以來，他們開始在這座核設施的掩護下，向烏軍和其他目標開火。該報指出，烏克蘭官員將俄羅斯改變戰術歸因於美國「海馬斯」多管火箭系統在戰場上的出現。

鄰近核電廠的安赫德鎮（Energodar）鎮長歐洛夫（Dmitry Orlov）告訴《紐時》，7 月時俄羅斯軍方將他們的「冰雹」多管火箭系統（Grad MLRS）及其他軍事裝備，放置在反應爐建築物之間，以保護它們免受報復性打擊。

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美國國務卿布林肯1日在出席聯合國核不擴散條約會議時，痛批俄軍從歐洲最大核電廠內發動砲擊，突顯了俄羅斯對核安全不負責任的態度。他直指，俄羅斯將「人肉盾牌」的概念提升到了可怕的地步。

《紐時》指出，核電廠附近的戰鬥對烏克蘭構成了巨大威脅，其後果可與1986年車諾比核電廠站事故相比擬。歐洛夫說，有2種可能的情況可能導致嚴重事故和輻射擴散：砲彈直接撞擊反應爐，以及撞擊儲存在混凝土容器中的高放射性燃料。

此外，烏克蘭使用「海馬斯」摧毀第聶伯羅河（Dnipro River）上的3座橋樑及1座鐵路橋後，俄軍通過第聶伯河通往赫爾松的補給路線，只剩烏南城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠大水壩上方的一條通道。《紐時》指出，水壩可能決堤的安全顧慮，也是烏軍反攻時必須克服的難題。

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