為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐時：俄軍懼怕「海馬斯」 以核電廠為盾牌

    俄軍3月初即佔領了扎波羅熱核電廠。（美聯社）

    俄軍3月初即佔領了扎波羅熱核電廠。（美聯社）

    2022/08/02 17:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕3月初，俄軍佔領了位於札波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠。據《紐約時報》報導，自7月中旬以來，他們開始在這座核設施的掩護下，向烏軍和其他目標開火。該報指出，烏克蘭官員將俄羅斯改變戰術歸因於美國「海馬斯」多管火箭系統在戰場上的出現。

    鄰近核電廠的安赫德鎮（Energodar）鎮長歐洛夫（Dmitry Orlov）告訴《紐時》，7 月時俄羅斯軍方將他們的「冰雹」多管火箭系統（Grad MLRS）及其他軍事裝備，放置在反應爐建築物之間，以保護它們免受報復性打擊。

    美國國務卿布林肯1日在出席聯合國核不擴散條約會議時，痛批俄軍從歐洲最大核電廠內發動砲擊，突顯了俄羅斯對核安全不負責任的態度。他直指，俄羅斯將「人肉盾牌」的概念提升到了可怕的地步。

    《紐時》指出，核電廠附近的戰鬥對烏克蘭構成了巨大威脅，其後果可與1986年車諾比核電廠站事故相比擬。歐洛夫說，有2種可能的情況可能導致嚴重事故和輻射擴散：砲彈直接撞擊反應爐，以及撞擊儲存在混凝土容器中的高放射性燃料。

    此外，烏克蘭使用「海馬斯」摧毀第聶伯羅河（Dnipro River）上的3座橋樑及1座鐵路橋後，俄軍通過第聶伯河通往赫爾松的補給路線，只剩烏南城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠大水壩上方的一條通道。《紐時》指出，水壩可能決堤的安全顧慮，也是烏軍反攻時必須克服的難題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭用美援「海馬斯」猛攻 俄封閉赫爾松聯外橋梁
    2022/07/27 23:13

    烏克蘭用美援「海馬斯」猛攻 俄封閉赫爾松聯外橋梁
    俄國宣稱摧毀4套海馬斯 烏克蘭反駁否認
    2022/07/22 22:23

    俄國宣稱摧毀4套海馬斯 烏克蘭反駁否認

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    多管火箭嚴重打擊俄軍補給 烏防長：烏軍若有效反攻需要100套
    2022/07/21 08:45

    多管火箭嚴重打擊俄軍補給 烏防長：烏軍若有效反攻需要100套
    美加碼援烏4套「海馬斯」 俄外長：擴大在烏軍事行動
    2022/07/20 22:30

    美加碼援烏4套「海馬斯」 俄外長：擴大在烏軍事行動

    廖科溢喜迎大解封！將戴「它」冒險韓國
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播