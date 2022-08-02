五角大廈證實︰著手為烏採購「國家先進防空系統」

美國首次軍援烏克蘭NASAMS防空飛彈系統。（取自挪威國防部官網）

2022/08/02 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國防部上月初宣布，將再增援烏國價值8.2億美元（約新台幣246億元）的安全援助，包含2套目前用來保護白宮及國會山莊的「國家先進防空系統」（NASAMS），有助烏軍提升中長程防空能力。五角大廈證實。已著手為烏克蘭採購NASAMS並取得進展，可望協助烏軍抵禦俄羅斯戰機與巡弋飛彈的「野蠻」空襲。

國防部一名高級官員日前告訴記者：「我沒有關於簽約過程的詳細訊息，但我們已經開始採購該系統。我們宣布了NASAMS的採購，將繼續推進。」

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NASAMS是由挪威康斯堡防衛與航太公司（Kongsberg Defence and Aerospace）和美國雷神公司合作推出的防空系統，最初是以結合MPQ-64「哨兵」雷達及AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）為基礎開發的陸基版本，射程可達25公里，高度範圍可達 14-15公里。

後來NASAMS第二和第三型改良版陸續加入了Link 16的軍事網路連線功能，並能選擇使用AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈，或是AMRAAM增程版（ER）等不同彈種。

2019年推出的第三型NASAMS III加入了多彈種選擇後，在外銷市場上受到多國歡迎，目前已有澳洲、智利、芬蘭、印尼、荷蘭、挪威、美國、西班牙和立陶宛等國採用，除了是北約國家中最暢銷的中短程防空飛彈系統外，美國更是將NASAMS部署在華盛頓特區周圍，保衛首都空域。

NASAMS可發射多種防空飛彈，包括AIM-9X Block II型「響尾蛇」飛彈（見圖）。（取自維基百科公領域）

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