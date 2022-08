裴洛西確定來台 胡錫進稱︰北京反制措施含軍事行動

2022/08/02 14:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)確定將在今(2)日晚間將抵台,而在此之前不斷在推特(Twitter)發文放狠話的中國《環球時報》前總編輯胡錫進,於昨(1)日在發文時表示,「就讓她去吧」。不過在今日稍早,他又在推特發文指出,「北京對裴洛西的訪台行動,製定了一系列反制措施,包括採取軍事行動」。

自今年英國《金融時報》 在7月19日率先報導,裴洛西計畫在8月率團訪台的消息後,胡錫進便屢屢在各個人的推特帳號上,發表各種恐嚇言論、文章,更曾揚言到時將會有共機伴飛、擊落專機等內容,結果因此一度推特帳號被封鎖。

在確認裴洛西不但會在2日晚間抵台,並會在台灣過夜,還有與蔡英文總統會面、拜訪立法院等行程後,胡錫進於8月1日發推特表示,「就讓她去台灣吧!但出發前,請先祈禱她自己一路平安,祝她不要在歷史上被定位成、將軍事摩擦擴大到台海大規模戰爭的罪人」,用詞與情緒不似先前的慷慨激昂。

不過在今天下午,胡錫進發表最新的推文則是提到,「據我所知,針對佩洛西可能訪台的行動,北京已對對此制定了一系列的反制措施,包括採取軍事行動」。

