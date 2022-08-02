裴洛西確定來台 胡錫進稱︰北京反制措施含軍事行動

中國環球時報前總編輯胡錫進稍早在推特發文表示，北京對裴洛西的訪台行動，製定了一系列反制措施，包括採取軍事行動。（彭博資料照）

2022/08/02 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）確定將在今（2）日晚間將抵台，而在此之前不斷在推特（Twitter）發文放狠話的中國《環球時報》前總編輯胡錫進，於昨（1）日在發文時表示，「就讓她去吧」。不過在今日稍早，他又在推特發文指出，「北京對裴洛西的訪台行動，製定了一系列反制措施，包括採取軍事行動」。

自今年英國《金融時報》 在7月19日率先報導，裴洛西計畫在8月率團訪台的消息後，胡錫進便屢屢在各個人的推特帳號上，發表各種恐嚇言論、文章，更曾揚言到時將會有共機伴飛、擊落專機等內容，結果因此一度推特帳號被封鎖。

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在確認裴洛西不但會在2日晚間抵台，並會在台灣過夜，還有與蔡英文總統會面、拜訪立法院等行程後，胡錫進於8月1日發推特表示，「就讓她去台灣吧！但出發前，請先祈禱她自己一路平安，祝她不要在歷史上被定位成、將軍事摩擦擴大到台海大規模戰爭的罪人」，用詞與情緒不似先前的慷慨激昂。

不過在今天下午，胡錫進發表最新的推文則是提到，「據我所知，針對佩洛西可能訪台的行動，北京已對對此制定了一系列的反制措施，包括採取軍事行動」。

Based on what I know, in response to Pelosi's possible visit to Taiwan, Beijing has formulated a series of countermeasures, including military actions. — Hu Xijin 胡锡进 （@HuXijin_GT） August 2, 2022

Let her go to Taiwan. But pray before departure: wish herself a safe journey and wish herself not be defined by history as a sinner who starts a spiral of escalation process expanding military frictions to a large-scale war in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/OuLsaAW3OP — Hu Xijin 胡锡进 （@HuXijin_GT） August 1, 2022

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