為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    裴洛西確定來台 胡錫進稱︰北京反制措施含軍事行動

    中國環球時報前總編輯胡錫進稍早在推特發文表示，北京對裴洛西的訪台行動，製定了一系列反制措施，包括採取軍事行動。（彭博資料照）

    中國環球時報前總編輯胡錫進稍早在推特發文表示，北京對裴洛西的訪台行動，製定了一系列反制措施，包括採取軍事行動。（彭博資料照）

    2022/08/02 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）確定將在今（2）日晚間將抵台，而在此之前不斷在推特（Twitter）發文放狠話的中國《環球時報》前總編輯胡錫進，於昨（1）日在發文時表示，「就讓她去吧」。不過在今日稍早，他又在推特發文指出，「北京對裴洛西的訪台行動，製定了一系列反制措施，包括採取軍事行動」。

    自今年英國《金融時報》 在7月19日率先報導，裴洛西計畫在8月率團訪台的消息後，胡錫進便屢屢在各個人的推特帳號上，發表各種恐嚇言論、文章，更曾揚言到時將會有共機伴飛、擊落專機等內容，結果因此一度推特帳號被封鎖。

    在確認裴洛西不但會在2日晚間抵台，並會在台灣過夜，還有與蔡英文總統會面、拜訪立法院等行程後，胡錫進於8月1日發推特表示，「就讓她去台灣吧！但出發前，請先祈禱她自己一路平安，祝她不要在歷史上被定位成、將軍事摩擦擴大到台海大規模戰爭的罪人」，用詞與情緒不似先前的慷慨激昂。

    不過在今天下午，胡錫進發表最新的推文則是提到，「據我所知，針對佩洛西可能訪台的行動，北京已對對此制定了一系列的反制措施，包括採取軍事行動」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西訪台 美前眾院議長金瑞契憶25年前狠甩中國會見李登輝
    2022/08/02 13:14

    裴洛西訪台 美前眾院議長金瑞契憶25年前狠甩中國會見李登輝
    裴洛西要來了！黃安搬出《推背圖》「打死不信敢來台灣」被酸爆
    2022/08/02 12:31

    裴洛西要來了！黃安搬出《推背圖》「打死不信敢來台灣」被酸爆

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    裴洛西今晚將訪台 桃機公司收到放置3枚爆裂物恐嚇信
    2022/08/02 11:44

    裴洛西今晚將訪台 桃機公司收到放置3枚爆裂物恐嚇信
    自由說新聞》胡錫進頻嗆裴洛西！中國網友酸：只有你敢打
    2022/08/02 11:30

    自由說新聞》胡錫進頻嗆裴洛西！中國網友酸：只有你敢打

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    不只禁100家！3000多項台灣食品遭中國暫停進口
    2022/08/02 11:29

    不只禁100家！3000多項台灣食品遭中國暫停進口
    裴洛西真的要訪台！ 胡錫進洩氣：就讓她去吧
    2022/08/02 01:23

    裴洛西真的要訪台！ 胡錫進洩氣：就讓她去吧
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播