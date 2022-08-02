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    裴洛西擬訪台 美前眾院議長金瑞契憶25年前狠甩中國會見李登輝

    美國前眾院議長金瑞契曾在1997年4月訪台會見前總統李登輝。（美聯社）

    美國前眾院議長金瑞契曾在1997年4月訪台會見前總統李登輝。（美聯社）

    2022/08/02 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）擬按原定行程規劃，預計今晚抵台，中國對此崩潰頻頻發聲威脅，美國前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）也回憶25年前造訪台灣會見前總統李登輝，中國也在當時表達強烈的抗議與施壓。

    根據總統府 在民國86年4月2日發布的新聞稿，當時金瑞契率領著11位眾議員及金瑞契議長等人之幕僚、助理到總統府晉見總統，晤談時雙方對兩岸關係、經濟發展與交流、核廢料處理、加入世界貿易組織等問題，廣泛交換意見。

    金瑞契等眾議員對中華民國政治民主與經濟發展的成果表示肯定，他們也對兩岸的發展相當關心，並對「一個中國」政策表達看法，認為兩岸的和平是美國樂見的，針對「一個中國」的問題，李登輝先生表示，根據1972年美國與中共簽訂「上海公報」的陳述「美國方面聲明：美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」，他無法接受「中共卻主張一個中國是指中華人民共和國，而台灣是中華人民共和國的一省」。

    李登輝先生強調「我們主張，兩岸統一以後的民主、自由國家，才是一個中國，國家統一是我中華民國政府與人民堅持不變的奮鬥目標，我們不可能放棄『中華民國』來尋求國家的統一」。並重申「我們的大陸政策維持不變，促使中國統一於自由民主及社會正義之下，仍然是我們堅持的國家目標，但我們也不能忘記一項事實：中國目前仍處於分治的狀況。在台灣的中華民國希望利用未來三十年來建設更自由、民主、繁榮的國家，以便在時機成熟時，我們可以平等的地位與海峽對岸討論國家統一問題。」

    金瑞契（Newt Gingrich）27日也在自己的網站「金瑞契360」發布（Gingrich 360）專文 表示，「既然眾院議長裴洛西訪台已經成為公共議題，她就必須在8月造訪台灣，我希望她能率領一個跨越兩黨的國會代表團訪台。」並表示他明白承受中國的壓力有多重要，因為自己在1997年就經歷了類似的挑戰。

    他回憶「中國共產黨人對我們決定把台灣納入訪問行程感到怒不可遏。甚至威脅如果我堅持去台灣，就會取消對我訪問中國的邀請。」國家安全顧問派坎姆（Gardner Peckham）告訴北京「美國聯邦眾議院議長的出訪計畫，不需要聽從中國共產黨的指令。」

    中共曾一度堅持要撤銷邀請函，派坎姆則回應金瑞契一行會願意用空出來的時間待在台灣，進行更長、深度與廣泛的訪問，這時中國才終於讓步，他們也給中國面子，途經日本再飛到台灣。

    金瑞契在文末疾呼「你不會常常聽到我這麼說，但在現今的情況下，我會很高興地說，『去吧，南希（裴洛西）去吧！』 她有一個重大而歷史性的機會來代表美國的力量、決心和對自由的承諾。」

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