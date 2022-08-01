停擺近5年 韓美「雙龍演習」可望明春回歸

2016年美韓陸戰隊在雙龍演習中，演練聯合登陸作戰。（圖取自美陸戰隊官網）

2022/08/01 20:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前總統文在寅2017年上任後，考慮到與北韓進行無核化談判的基調，翌年宣布暫停韓美所有團級以上的聯合軍事演習。2年一度的韓美陸戰隊聯合登陸「雙龍演習」（Ssang Yong Exercise），也因此停擺近5年，如今可望在明春回歸！

南韓《中央日報》1日獨家報導，據多名南韓軍方消息人士透露，作為恢復韓美聯合演習正常的一環，雙龍演習有望成為尹錫悅政府上任以來，韓美第一次大規模聯合野外機動演習。

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雙龍演習以韓美陸戰隊為主力，由強襲登陸艦、登陸突擊裝甲車、垂直起降機和登陸機動直升機等各種裝備和團級以上大規模兵力參加，最後一次演習是在2018年，此後中斷至今。登陸演習屬於進攻而非防禦性質的演習，北韓對此非常敏感。

韓美兩軍2012年首次實施雙龍演習，此後每逢雙數年都會舉行官方命名為「雙龍演習」的大規模演習活動，單數年則以「聯合登陸演習」的名義進行小型聯合演習。

韓軍方消息人士表示，雙數年美國派來參演的陸戰隊兵力和裝備通常是單數年的2倍以上，每2年一次進行的雙龍演習規模也在不斷擴大，到2016年甚至出動了師團級兵力。

消息人士透露，南韓海軍陸戰隊準備盡可能派最大規模兵力參加演習，但美國陸戰隊會派來多少兵力，還是未知數，不過，美軍似乎非常期待重啟雙龍演習。

報導稱，南韓海軍陸戰隊的兵力（2.9萬人）在全球僅次於美國陸戰隊（17.85萬人），舉行雙龍演習的主場地浦項海岸也是最適合舉行登陸演習的場所，雙方都對聯合演習渴望已久。

北韓問題專家預測，美韓重啟雙龍演習，預料北韓將作出空前敏感的反應。南韓峨山政策研究院副研究委員楊旭（音譯）表示，「從諾曼第登陸作戰、仁川登陸作戰等世界戰爭史中可以看出，在敵人後方實施令人膽顫心驚的登陸作戰是一種非常具有進攻性的行動」。

楊旭補充說，此前，韓軍只能用自有裝備開展登陸演習，無法發揮海軍陸戰隊作為戰略機動部隊的能力，「預計恢復雙龍演習將會令北韓非常頭疼！」

2016年美韓陸戰隊在雙龍演習中，演練聯合登陸作戰。（圖取自美陸戰隊官網）

2016年參加雙龍演習的美國陸戰隊員，發射155釐米的M777A2榴彈砲。（圖取自美陸戰隊官網）

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