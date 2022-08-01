謠言終結站》裴洛西搭空軍一號出訪亞洲？ 專家駁斥傳聞

網傳美國眾議院議長裴洛西搭乘空軍一號出訪亞洲。經查核平台查證後，該則消息為錯誤訊息。（美聯社資料照）

2022/08/01 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一則消息，其內容宣稱美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘空軍一號出訪亞洲。不過查核平台在諮詢軍事專家後，確認這則消息為錯誤訊息。

根據《台灣事實查核中心》的報告，裴洛西搭乘空軍一號的消息不僅在台灣的社群平台上流傳，從7月29日也開始在中國社交媒體微博上流傳。網路傳聞更稱，空軍一號的安全空間是185公里，只要進入這個範圍均會被擊落，看來與中國的衝突近在眼前。

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查核中心諮詢「軍情與航空」網站主編施孝瑋，與青年日報編譯組主任王光磊，查證該則消息的真實性，兩位專家皆表示，從未聽聞裴洛西搭乘安全空間185公里的空軍一號出訪亞洲的消息。

王光磊指出，裴洛西這次搭乘的飛機是美國空軍改裝波音737客機的C-40行政專機，呼號SPAR19。而施孝瑋則說，空軍一號是美國總統搭乘的飛機，裴洛西出訪不可能搭乘空軍一號。另外，查核中心也搜尋了美國媒體與各家國際通訊社的報導，都沒有搜尋到裴洛西搭乘空軍一號的相關訊息。

根據以上查核結果，裴洛西並非美國總統，出訪亞洲不可能搭乘空軍一號。而且裴洛西亞洲行搭乘的飛機型號，是美國空軍改裝波音737客機的C-40行政專機。因此，網路消息為錯誤消息。

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