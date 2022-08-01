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    衛星照曝光！ 俄軍疑用「真空彈」處決烏東戰俘 還提前挖墳

    衛星照曝光！俄軍疑用「真空彈」處決烏東戰俘，還提前挖墳。（圖/Maxar官網、美聯社，本報合成。）

    衛星照曝光！俄軍疑用「真空彈」處決烏東戰俘，還提前挖墳。（圖/Maxar官網、美聯社，本報合成。）

    2022/08/01 18:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭東部頓內茨克歐連尼夫卡（Olenivka）一座戰俘營7月29日遭到襲擊，造成被關押的烏克蘭戰俘，包括亞速鋼鐵廠的士兵，至少53人死亡、上百人受傷。最新曝光的衛星空拍圖顯示，俄軍疑用溫壓武器「真空彈」（vacuum bomb）處決戰俘，還提前挖好埋屍的墳坑。

    俄國宣稱該爆炸案是烏軍用美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）轟炸所導致，而烏克蘭則直指這是俄軍為了掩埋對戰俘非人道對待的刑求證據，才痛下毒手，同時還能夠塑造「烏軍空襲住宅區的兇殘形象」。

    如今美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍到衛星影像，似乎打臉俄方說法。

    烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在推特發文說，戰俘營爆炸前後的衛星照片，再次證實這是俄羅斯發動的恐怖襲擊。

    他說：「衛星照片顯示只有一棟建築受損，而就在恐怖襲擊發生前，戰俘被轉移到那裡。對照片的分析表明，內部發生了溫壓彈爆炸。震驚？不，是恐怖襲擊。」

    烏克蘭志願者情報組織「InformNapalm」的調查人員也確信，俄軍使用溫壓武器大規模處決烏克蘭戰俘。他們指出，如果是「海馬斯」火箭彈襲擊，牆壁和鋼筋都會被撕裂，被害者屍體會殘缺不堪，不會像俄方照片公布的變成一具具焦屍，但最終證明它並非遭「海馬斯」火箭彈襲擊的證據是，現場沒有砲彈撞擊坑。

    英國的事實查核團體、新聞調查集團「Bellingcat」則指出，馬薩爾科技公司公布的衛星照顯示，在該營區的北面圍牆邊，事發前2天的7月27日就出現了數個新挖掘的墳坑，顯示俄方早有預謀。

    俄軍自多次在烏克蘭戰場上使用溫壓武器「空爆燃燒彈」（Thermobaric weapons），又被稱作「真空彈」（vacuum bomb），利用吸入周邊的氧氣，產生高溫破壞性的爆炸，比傳統爆炸持續時間更長，是一種毀滅性武器，能夠破壞基礎設施，以及對人體內臟造成嚴重傷害。

    戰俘營遇襲前（左）與遇襲後的衛星空拍對照圖。（圖/Maxar官網）

    戰俘營遇襲前（左）與遇襲後的衛星空拍對照圖。（圖/Maxar官網）

    戰俘營遇襲後的外觀。（美聯社）

    戰俘營遇襲後的外觀。（美聯社）

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