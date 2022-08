衛星照曝光！ 俄軍疑用「真空彈」處決烏東戰俘 還提前挖墳

2022/08/01 18:48

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭東部頓內茨克歐連尼夫卡(Olenivka)一座戰俘營7月29日遭到襲擊,造成被關押的烏克蘭戰俘,包括亞速鋼鐵廠的士兵,至少53人死亡、上百人受傷。最新曝光的衛星空拍圖顯示,俄軍疑用溫壓武器「真空彈」(vacuum bomb)處決戰俘,還提前挖好埋屍的墳坑。

俄國宣稱該爆炸案是烏軍用美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)轟炸所導致,而烏克蘭則直指這是俄軍為了掩埋對戰俘非人道對待的刑求證據,才痛下毒手,同時還能夠塑造「烏軍空襲住宅區的兇殘形象」。

請繼續往下閱讀...

如今美國公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)拍到衛星影像,似乎打臉俄方說法。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克(Andriy Yermak)在推特發文說,戰俘營爆炸前後的衛星照片,再次證實這是俄羅斯發動的恐怖襲擊。

他說:「衛星照片顯示只有一棟建築受損,而就在恐怖襲擊發生前,戰俘被轉移到那裡。對照片的分析表明,內部發生了溫壓彈爆炸。震驚?不,是恐怖襲擊。」

烏克蘭志願者情報組織「InformNapalm」的調查人員也確信,俄軍使用溫壓武器大規模處決烏克蘭戰俘。他們指出,如果是「海馬斯」火箭彈襲擊,牆壁和鋼筋都會被撕裂,被害者屍體會殘缺不堪,不會像俄方照片公布的變成一具具焦屍,但最終證明它並非遭「海馬斯」火箭彈襲擊的證據是,現場沒有砲彈撞擊坑。

英國的事實查核團體、新聞調查集團「Bellingcat」則指出,馬薩爾科技公司公布的衛星照顯示,在該營區的北面圍牆邊,事發前2天的7月27日就出現了數個新挖掘的墳坑,顯示俄方早有預謀。

俄軍自多次在烏克蘭戰場上使用溫壓武器「空爆燃燒彈」(Thermobaric weapons),又被稱作「真空彈」(vacuum bomb),利用吸入周邊的氧氣,產生高溫破壞性的爆炸,比傳統爆炸持續時間更長,是一種毀滅性武器,能夠破壞基礎設施,以及對人體內臟造成嚴重傷害。

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.



The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ