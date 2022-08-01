北韓再宣稱零確診，美媒︰塑造金正恩個人崇拜。（美聯社，本報合成。）

2022/08/01 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓再度發布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）零確診消息，不過，由於北韓缺乏採檢工具，迄今都是以「發燒」形式公布病例，且數據的公布也被質疑有政治性考量，是否真實不得而知。

根據北韓中央通訊社資料，北韓今天除了公布沒有新增病例的訊息外，也沒有公布任何關於中重症和新增死亡的資料，僅在報導中提及「國家正在有深度地落實嚮往發展的計劃，切實保障防疫環境的穩定性，進一步築牢防疫基礎。」

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不過根據美國《PBS》報導，北韓宣傳零確診可能有政治目的，用意在於塑造金正恩的個人崇拜，展現北韓成功地比其他國家更快壓制疫情。

南韓首爾漢陽大學醫學院教授申永全（Shin Young-jeon，譯音）認為，北韓政府很清楚知道，沒有確診病例並不代表沒有患者，因為一定有無症狀感染者隱藏境內。另外，檢測量能缺乏、統計上出問題，甚至是政治因素都可能是北韓沒有新增確診數的原因。

儘管外界許多人擔心，北韓的疫情會因為缺乏疫苗覆蓋、營養不良等因素變得十分險峻，然而到現在，目前並沒有傳聞任何北韓遭遇疫情嚴重打擊的消息。

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北韓宣稱未新增任何武漢肺炎個案。（美聯社）

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