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    烏克蘭戰俘營爆炸案 俄邀聯合國與紅十字會調查

    亞速營（Azov Battalion）成員的家屬在29日的爆炸案後展開遊行，要求將俄國定義為贊助恐怖份子的國家。（路透）

    亞速營（Azov Battalion）成員的家屬在29日的爆炸案後展開遊行，要求將俄國定義為贊助恐怖份子的國家。（路透）

    2022/07/31 15:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰火不斷，日前位於東頓內茨克州（Donetsk）一處關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸，據俄官方表示至少50人死亡、73人受傷，烏俄雙方皆否認涉案，互相指控是對方所為。基輔當局呼籲聯合國與國際紅十字會（ICRC）伸援，而俄國國防部也於31日發表聲明，正式邀請聯合國與紅十字會介入調查此爆炸案。

    綜合外媒報導，關押烏軍戰俘的歐連尼夫卡（Olenivka）監獄於29日晨間遭炸，逾百人傷亡，現場畫面慘不忍睹，甚至紅十字會也在當時主動發出聲明表示，將尋求進入災區的管道以提供人道援助。

    對此，俄外交部於31日發表聲明，強調為了對葉列諾夫卡（Yelenovka，為Olenivka的俄文）監獄爆炸案進行中立的調查，俄羅斯聯邦已經對聯合國、紅十字會的專家們遞出官方邀請，讓他們進入該地進行人道援助與事件調查。

    顯然對此爆炸案，俄國並不排斥讓第三方組織介入調查。前陣子俄國稱該爆炸案是烏軍以美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）對該地進行轟炸所導致，而烏克蘭方面則是認為，這是俄軍為了要掩埋他們對戰俘非人道對待的刑求證據，才對該監獄進行破壞，同時還能夠塑造「烏軍空襲住宅區的兇殘形象」。

    目前烏俄雙方依然在前線戰區打得不可開交，烏克蘭總統澤倫斯基於30日表示，籲請頓內茨克地區的居民立即從當地撤離，基輔當局也在該日發出多項捷報，指出已有100名以上的俄國士兵在戰事中喪生，也切斷了第聶伯河（Dnepr）通往赫爾松（Kherson）的鐵路交通。

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