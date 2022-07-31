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    美史上第2高！ 幸運兒僅花38元 中400億樂透頭獎

    美國「兆彩」創全美史上第2高頭獎，由伊利諾州一家加油站附屬的便利商店開出。（美聯社）

    美國「兆彩」創全美史上第2高頭獎，由伊利諾州一家加油站附屬的便利商店開出。（美聯社）

    2022/07/31 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「兆彩」（Mega Millions）本期頭彩獎金達13.4億美元（約新台幣400億元），為全美史上第2高，美樂透彩官員證實，伊利諾州一家加油站附屬的便利商店開出頭獎，目前中獎幸運兒尚未出面領獎，僅知該彩券只花了1.28美元（新台幣38元）。

    綜合外媒報導，美樂透彩僅3次頭獎獎金突破10億美元，史上最大獎發生於2018年，頭獎金額突破15億美元（約新台幣450億元），同時成為世界上有史以來單張彩券最高獎金。而本期「兆彩」頭獎因連槓29期，金額達12億美元（新台幣360億元），官方最後一刻又加碼，總金額累積達13.4億美元，突破「兆彩」歷史記錄，更成為全美史上最2高。

    伊利諾州彩票總監梅斯（Harold Mays）表示，該名幸運兒對中6個數字，但尚未出面領獎，甚至不曉得是否已知中獎，建議所有人都趕快來對手中的彩券。俄亥俄州彩票總監、超級百萬財團的首席董事麥克唐納（Pat McDonald）表示，「很高興見證了兆彩史上最大贏家，他們急切地想知道誰贏了，並想盡快恭喜這位幸運者」。

    根據美國政府統計數據，贏得「兆彩」頭獎的機率約為3億300萬分之一，另外，「兆彩」一張價格不超過2美元，在美國45個州、華盛頓特區和美屬維爾京群島皆有販售。

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