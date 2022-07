挪威官員不滿房間清理太久 辱「俄羅斯女人洗馬桶」影片瘋傳

2022/07/31 15:06

〔即時新聞/綜合報導〕近日一部挪威駐俄領事官員大罵俄羅斯飯店櫃台服務人員的影片流出,在該片段中只見她情緒激動,以流利的英文喊:「我恨俄羅斯人!」俄羅斯外交部於30日批這是仇恨言論、排外心理,挪威外交部則對此深感遺憾。該影片被發布到網路上後吸引破萬觀看次數,海外網友反應卻大不同。

綜合外媒報導,日前一家俄羅斯媒體Mash發布一段監視器的錄影畫面,清楚可見一名身戴綠色背包的女子對櫃檯人員口出惡言,據該俄媒稱,這名女子是挪威駐俄國城市莫曼斯克(Murmansk)的領事官員艾靈森(Elisabeth Ellingsen)。

據該片段內容,艾靈森疑似是對飯店未能即時提供她房間而心生不滿,她對著2名櫃檯人員以不堪入耳的字眼罵道:「這真他媽氣人!你們只會搞砸事情而已!」

在等待飯店辦理程序的過程中,艾靈森不滿飯店清潔房間的時間過久,繼續怒飆仇恨言論:「我恨俄羅斯人,真是噁心至極,你們的房間清潔是有多好?你知道,我向來都住在乾淨的房間裡,我來自斯堪地那維亞半島,並不是像一些在那邊洗馬桶的俄羅斯女人一樣!」

在離開飯店櫃台以前,艾靈森放話,表示「這家飯店真是丟臉,就跟你們俄羅斯人一樣。」隨後氣呼呼地拿著飯店人員給的文件轉頭就走。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)於30日在社群媒體Telegram上,怒批這名挪威領事人員的言論是仇恨言論,表示俄國外交部正在思考如何回應這般排外心理的言辭,據傳俄國警方目前也在調查此事當中。

而挪威外交部也立刻於30日發出聲明,表示對艾靈森粗暴的行徑深表歉悔,澄清這名領事官員在影片中所展露的情緒,並不能夠反映挪威當局或是挪威人民對俄羅斯人的態度,目前挪威官方還在尋找相應管道來解決該事端。

而這部短短1分39秒的影片被傳上網路後,引發鄉民熱議,有人認為這種仇俄言論應該受到譴責,稱「想像一下如果這事是發生在猶太人、阿拉伯人、亞洲人的話,那這個女的會發生什麼事」;而另一方面,也有人覺得這不過就是個消費糾紛,只是一個「懊惱的顧客不滿意她的房間髒」而已,認為講到仇俄言論太誇張。

根據挪威駐莫斯科大使館的網站指出,挪威駐莫曼斯克的總領事館其實自從7月1日起就暫時關閉,暫時不確定這部影片的事發當下是領事館關閉之前還是之後。

"I hate Russians" - the consul of Norway, Elisabeth Ellingsen, threw a tantrum in Murmansk because the cleaning of her room "took way too long". This is a diplomat of a large European state. pic.twitter.com/papSTZ2S9P