烏軍切斷赫爾松聯外鐵路 澤倫斯基下令頓內茨克民眾撤離（不斷更新）

烏克籣總統澤倫斯基下令頓內茨克區域內的民眾撤離。圖為頓內茨克地區的烏軍士兵。（美聯社）

2022/07/31 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月31日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，烏俄兩軍在烏東頓巴斯地區激烈交戰，下令頓內茨克地區的民眾從當地撤離。澤倫斯基強調：「現在離開頓內茨克的人越多，俄羅斯軍隊有時間殺死的人就越少。」

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＊「海馬斯」多管火箭系統接連建功，繼27日成功摧毀關鍵橋樑「安東尼夫斯基橋」後，烏軍南部司令部30日宣布，通過第聶伯河通往赫爾松的鐵路交通已被切斷，進一步將河西的俄軍與被占領的克里米亞和烏東的補給區隔離開來。

＊莫斯科駐倫敦大使館在推特中寫道：「亞速好戰分子應該被處決，但不是被行刑隊處死，而是應該被絞死，因為他們不是真正的士兵。他們應該羞辱地死去。」烏國總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）隨後也在Telegram發文痛批，「俄羅斯是個恐怖主義國家。在21世紀，只有野蠻人和恐怖分子才能在外交層級討論有人應該被絞死一事。俄羅斯是支持恐怖主義的國家，根本不需更多證據就能證明。」

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