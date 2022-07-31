伊拉克國會一週內連續2次被示威民眾佔領 至少釀125人受傷

伊拉克示威群眾於30日再度闖進國會大廈，人潮眾多擠得水洩不通。（法新社）

2022/07/31 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克近期的社會動盪不斷，繼27日群眾們闖進國會大廳以後，30日示威民眾再次突破戒備嚴密的綠區（Greem Zone），並且攻佔國民議會，這已是伊拉克國會本週第二次遭民眾闖入。據伊拉克衛生部表示，本次示威活動導致至少125人受傷，為100名示威者與25名安全部隊人員。

根據半島新聞台報導，本月30日巴格達再度發生示威抗議事件，伊拉克當局出動鎮暴警察維持秩序，用催淚瓦斯驅趕民眾，而示威者則是丟擲石頭作為反擊。隨著警民衝突愈演愈烈，大量示威群眾破壞了混凝土屏障，直接闖入伊拉克政府重鎮綠區，使得國民議會再次遭到人民佔領。

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這些示威民眾進入議會以後，揮舞著伊拉克的國旗、捧著伊國內最大什葉派系的領袖薩德爾（Muqtada Al-Sadr）的肖像畫，稱伊拉克人已經對於國內失靈又貪腐的政府機關感到厭倦。他們多數是擁護原國會最大黨「薩德爾運動」（Sadrist Movement）的支持民眾，因為反對新任總理提名人選而上街抗議。

薩達爾運動於去年10月的選舉贏得73席的國會最大黨勢力，然而該黨領袖薩達爾卻始終無法與其他政治團體達成籌組政府的共識，導致伊拉克陷入長達8個月的政治停擺，薩達爾便於上個月宣布率黨員總辭。而這給予了親伊朗的政治結盟勢力「協調框架」（Coordination Framework）政治空間，他們提名蘇達尼（Mohammed Shia' Al Sudani）作為總理候選人，而該陣營與薩達爾向來不睦，因此外媒普遍認為本週的2次大規模示威抗議，與薩達爾的派系在背後進行煽動與政治操作有密切關係。

半島電視台記者在伊拉克國會現場直播，表示這些群眾目前未有離開打算，除非達成他們想要的目的。群眾們認為蘇達尼只不過是現任總理馬里奇（Nouri Al-Maliki）的複製品，指控他們兩個都有貪汙可能；而本來民眾還想闖最高司法院，但被一名親薩達爾陣營的有力人士給擋了下來。

目前各方單位皆呼籲群眾自制，現任總理媒體辦公室籲請安全部隊保護國家機構的安全，聯合國、「協調框架」陣營則是希望暴力衝突不要升溫。儘管如此，示威現場還是相當混亂且雜亂無章，情況依然十分緊張。

任命蘇達尼為總理的投票本來預計在30日舉行，但因為27日的示威而暫時取消，當時是薩達爾在推特上發文叫人們回家，才讓當時的國會佔領事件落幕。目前薩達爾暫時未對該事件作出更進一步聲明，伊拉克人民佔領國會的活動還會持續下去。

薩達爾的支持者拿著他的肖像旗。（歐新社）

穆斯林在國會大廳裡做禮拜。（路透）

有人直接把單車搬進國會大廳裡面。（路透）

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