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    俄駐英使館籲絞死被俘烏軍 烏克蘭官員大力譴責

    2022/07/31 03:21

    〔中央社〕俄羅斯駐英國大使館今天呼籲以「羞辱」方式處決被俘的烏克蘭亞速軍團（Azov regiment）戰士，這番言論隨即引來烏克蘭官員的嚴厲譴責。

    法新社報導，俄國大使館發布上述推文之際，俄羅斯控制的烏東頓內茨克一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭到炸毀，俄烏相互指控是對方所為。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這起攻擊事件造成50多人喪生，據稱其中也包括亞速軍團成員。

    莫斯科駐倫敦大使館在深夜發布的推文中寫道：「亞速好戰分子應該被處決，但不是被行刑隊處死，而是應該被絞死，因為他們不是真正的士兵。他們應該羞辱地死去。」

    據稱推文還搭配一段影片。影片內容顯示在俄羅斯控制的烏國南部港市馬立波（Mariupol），一對夫婦聲稱他們在亞速鋼鐵廠（Azovstal）的激烈戰鬥中遭到烏軍砲擊。這則推文發布後，遭推特認定違反其「仇恨行為」相關規定。

    烏國統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）隨後也在Telegram發文痛批，「俄羅斯是個恐怖主義國家。在21世紀，只有野蠻人和恐怖分子才能在外交層級討論有人應該被絞死一事。俄羅斯是支持恐怖主義的國家，根本不需更多證據就能證明。」

    今年5月，包括亞速軍團成員在內的馬立波守軍同意投降，結束對當地烏軍最後據點亞速鋼鐵廠長達數週的圍攻。此後，莫斯科軍隊俘虜了約2500名士兵。

    先前稱為亞速營（Azov Battalion）、現在改稱亞速軍團的亞速特戰分遣隊（Azov Special Operations Detachment）於2014年由極右翼分子創立，起初在烏克蘭東部對抗親俄分離主義分子，之後納入國家衛隊，受內政部指揮。1110731

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