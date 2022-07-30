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    麥當勞酸黃瓜「一飛衝天」變身藝術品 開價18.5萬新台幣

    在麥可雷特藝廊展出的「酸黃瓜2022」，上頭還沾抹著鮮豔的番茄醬。（圖擷取自michaellettgallery的instagram頁面）

    在麥可雷特藝廊展出的「酸黃瓜2022」，上頭還沾抹著鮮豔的番茄醬。（圖擷取自michaellettgallery的instagram頁面）

    2022/07/30 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕一件藝術品該如何定義？只要放在博物館、美術館的東西就能夠被稱為藝術品嗎？而近日一間在紐西蘭的藝廊展出一項「特別」的藝術品，就是一片黏在天花板上「麥當勞酸黃瓜」，上頭還沾漬著番茄醬，竟然也要價1萬紐西蘭幣（約18.5萬新台幣）。

    綜合外媒報導，這件「酸黃瓜藝術品」出自於一名雪梨的澳洲藝術家葛里芬（Matthew Griffin）之手，首先他從麥當勞購入起司漢堡，然後再把混染醬汁的酸黃瓜彈到這間藝廊的天花板上，完成了這片小酸黃瓜的舉世驚人之作，名稱叫作「酸黃瓜2022」（Pickle, 2022）。

    「展示」這件藝術品的場館是麥可雷特藝廊（Michael Lett），一間位於紐西蘭的奧克蘭市（Auckland）的藝廊，館方稱，這片黃瓜扔上藝廊天花板的意象代表著一種刻意的「挑釁姿態」，向大眾質問什麼才是有價值的。

    而顯然這片黃瓜一飛衝天以後，價值也突然暴漲，從起司漢堡的配角變成一片要價18.5萬新台幣的主角，雖然目前還沒傳出誰要買下這片黃瓜的消息，但是已經在網路上造成轟動，也讓這間藝廊突然出名。

    有網友說：「要是它掉下來怎麼辦？」、「我甚至可以聞到這張照片的味道」、「愚蠢又沒用，藝術已死。」還有網友表示，他以前在麥當勞就幹過把酸黃瓜彈到天花板上的舉動，但當時被警察趕出來，結果現在變成藝術，讓這名網友哭笑不得。

    這件酸溜溜的搞怪藝品讓人想起之前義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan），他用銀色膠帶把一根香蕉黏在畫板上當成藝術品販售，當時以12萬美元（約360萬元台幣）的超高天價賣出，讓人摸不透藝術品市場的運作模式。

    雪梨美術館館長摩爾（Ryan Moore）代表酸黃瓜的原創人葛里芬發言，他表示用幽默的方式來看待這件作品本來就是很合理的，認為這片酸黃瓜是不是藝術品並不重要，因為藝術家本來就不是決定這個問題的人，他們只是付諸行動而已；因此，一件物品是否有價值或者有意義，端看這個社會如何看待它的存在。

    麥可雷特藝廊在展出這片黃瓜時，館方表示有很多人看到這件作品露出會心一笑，而且他們會開始去思考這片黃瓜是否也隱含著不同的意義。

    目前這片黃瓜定價18.5萬新台幣，想把它買回去的買家還必須要以4.4元紐幣（約75元台幣）買一個麥當勞漢堡，到時候會有專人來指導如何把這件「藝術品」在自家中重現。

    摩爾說：「這片黃瓜怎麼飛上去的並不重要，重點是把它彈上去的那個行為，如此純粹又好玩，也是之所以讓這件藝術品如此有趣的原因。」

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