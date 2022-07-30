胡錫進再嗆聲 揚言要解放軍擊落裴洛西訪台專機

美國聯邦眾議院議長裴洛西（見圖）計畫8月訪問台灣，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進揚言要解放軍擊落裴洛西訪台專機。（美聯社）

2022/07/30 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪問台灣，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進揚言要解放軍擊落裴洛西訪台專機。

根據《萬維讀者網》報導，胡錫進指出，解放軍可採取最強硬手段強制驅離裴洛西專機和美軍戰機，若無法攔截就發射飛彈擊落裴洛西專機和美軍戰機。胡錫進警告，台灣不得作出任何抵制，以免造成兩岸軍事衝突。

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胡錫進29日在微博發文表示，裴洛西要進入台灣，軍方可能會安排行政專機，中國不難監測到相關動向，因此他主張解放軍派出戰機「伴飛」進入台灣上空，實施中國軍機對台灣里程碑式的穿越。

胡錫進強調，如果美軍戰機對裴洛西專機實施護航，那麼裴洛西訪台的性質就升級，將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投進台灣，那是對中國主權的軍事對抗行為。

胡錫進認為，在這種情況下，解放軍有權採取最強硬的手段強制驅離裴洛西專機和美軍戰機，包括發射各種警告彈等。如果裴洛西專機和美軍戰機闖入台灣上空，解放軍有權發射飛彈擊落裴洛西專機和美軍戰機，若是裴洛西機毀人亡，美方應承擔後果。

胡錫進說明，若是裴洛西乘坐民用客機訪台，航空公司應拒絕裴洛西登機，否則航空公司必須承擔各種風險及後果。一旦裴洛西最終還是以某種方式進入台灣，中國應派解放軍戰機到台北上空示威，「總之我們絕不能讓裴洛西如願訪台」。

胡錫進還說，裴洛西至今不敢確認將訪台，台灣當局也沒有表示收到消息，代表他們在氣勢上已經輸了，中國應該要加大壓力，做好發生軍事衝突的準備。

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