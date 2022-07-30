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    希特勒手錶3300萬售出 被猶太社群抗議

    美國拍賣會上，售出一支據傳是前納粹德國元首希特勒所擁有的手錶，拍賣售價高達110萬美元（約3301萬新台幣）。（圖擷取自Alexander Historical Auctions網站）

    美國拍賣會上，售出一支據傳是前納粹德國元首希特勒所擁有的手錶，拍賣售價高達110萬美元（約3301萬新台幣）。（圖擷取自Alexander Historical Auctions網站）

    2022/07/30 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國某拍賣會上售出了一支手錶，據傳是納粹德國元首希特勒所擁有，價格高達110萬美元（約3301萬新台幣）。不過，即使拍賣會方聲稱這次銷售僅是為了「保存歷史」，依舊引來猶太社群抗議。

    根據英國《BBC》報導，這支手錶可能是希特勒在1933年獲得的生日禮物。希特勒在該年當上德國總理、發動政變推翻威瑪民主政權，正式成立在二戰肆虐歐洲、發動種族滅絕行動的納粹德國。到了1945年，這支手錶成為30位法軍攻陷希特勒的貝格霍夫（Berghof）行館時取得的戰利品。

    拍賣會鑑定資料也指出，這支手錶由名為Andreas Huber的鐘錶店製造。鐘錶錶鏡呈摺疊設計，外殼以18k黃金和18k白金（鉑）所製成。將外殼向右摺疊後，便可見到鏡面內部由黑色亮漆鑲以金色指針、指數的設計。

    對於這次交易，歐洲猶太協會理事長Rabbi Menachem Margolin指出，這次交易將助長支持納粹黨的聲音，並且有34名猶太領導者共同發表公開信，表示此次拍賣「令人厭惡」，要求撤掉納粹物品。

    拍賣會主辦方則表示，拍賣會舉辦的主旨是在於保存歷史，並且多數銷售的商品將會以私人收藏形式保存，或者將此捐獻給大屠殺紀念館。

    前納粹德國元首希特勒的手錶照片，有著可折疊式的鏡面設計。（圖擷取自Alexander Historical Auctions網站）

    前納粹德國元首希特勒的手錶照片，有著可折疊式的鏡面設計。（圖擷取自Alexander Historical Auctions網站）

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