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    美眾院通過管制半自動步槍使用法案 能否過參院仍是未知數

    美國眾議院昨日通過法案，禁止部分半自動步槍的使用。圖為美國本月4日國慶日槍擊案後，民眾前往事發公園的哀悼現場。（美聯社）

    美國眾議院昨日通過法案，禁止部分半自動步槍的使用。圖為美國本月4日國慶日槍擊案後，民眾前往事發公園的哀悼現場。（美聯社）

    2022/07/30 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院昨日通過法案，禁止部分半自動步槍的使用，除了是美國近年來首次以法案著手管制槍械外，也展現美國政府防制大規模槍擊案橫行全國的決心。不過，由於目前參議院民主、共和兩黨的席次數正好是50：50席，且在眾議院上共和黨團全體投下反對票，最後該法案以217：213通過，因此此案很可能在參議院上形成兩黨僵局。

    根據《美聯社》報導，美國長期因為擁槍團體聲勢龐大，經常藉強大的遊說團體阻撓管制的立法，但是隨著近年民意越來越支持槍枝管制，並且在今年秋天期中選舉的壓力下，民主黨也開始正面回應槍管議題。

    而從近年來的案件得知，許多年輕男性殺人犯在進行大規模槍擊犯罪時，半自動步槍等高殺傷性槍械已經成為他們的首選。也因此，民主黨近年持續力推該類槍械的管制，總統拜登對這次法案的通過表示讚揚，表示多數美國人將同意這次的行動。

    近年美國槍擊案十分頻繁，並造成多人傷亡。根據本報報導，若定義大規模槍擊案為４人以上民眾遭槍殺，今年起到7月止，美國已發生315起大規模槍擊案，並且累計已超過2萬2500人死亡。然而，由於法案仍需進入參議院通過，並且在共和黨全體反對本次槍械管制案下，這次槍械管制是否實行依舊未明朗。

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