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    連3天新增逾20萬例 日本在宅療養患者逼近110萬例

    日本第7波武漢肺炎疫情持續延燒，單日新增數字仍維持在20萬例以上區間，29日新增22萬1442例。示意圖。（美聯社）

    日本第7波武漢肺炎疫情持續延燒，單日新增數字仍維持在20萬例以上區間，29日新增22萬1442例。示意圖。（美聯社）

    2022/07/30 09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕日本第7波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，單日新增數字仍維持在20萬例以上區間，29日新增22萬1442例。根據日本厚生勞動省統計，截至27日，在自家療養的確診病例已經超過109萬例，刷新疫情以來最高紀錄。

    根據《NHK》報導，日本全境29日新增22萬1442例本土確診病例，連續第3天維持在單日新增超過20萬例以上區間；死亡病例部分，29日新增122例，連續第4天維持在百例以上。截至最新統計，日本累計病例數達1237萬6290例，累計死亡病例數達3萬2443例。

    確診病例大幅增加，如何妥善處置患者也成一大問題；據《NHK》報導，厚生勞動省統計，截至27日，全國統計共有109萬8671例在自家療養的確診病例，較前一週新增48萬6648例，連續2週刷新疫情以來最高紀錄。以各地區觀察，東京都以15萬7576例佔最多數，次一位則為大阪府的11萬5909例，第三位則為愛知縣的7萬5160例。

    另截至28日統計，日本全境共152萬1256例確診病例在醫院治療中。

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