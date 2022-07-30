德媒關注台美中議題 謝志偉：台灣不是歸屬中國的圈養牛

德國發行量逾百萬份的媒體《畫報》（Bild）對台灣議題進行報導。（圖翻攝自謝志偉臉書）

2022/07/30 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕近來美國眾議院議長裴洛西擬訪台的消息，讓美中以及台海關係成為國際媒體的焦點，駐德代表謝志偉在臉書指出，德國發行量逾百萬份的媒體《畫報》（Bild）也對台灣議題進行報導，並邀他撰寫台灣觀點。

謝志偉在臉書撰文，《畫報》這次的報導標題為「137分鐘的不爽對話 中國威脅美國」，並從中國領導人習近平對美國總統拜登警告，台灣議題勿玩火自焚的角度切入報導；小標則是「美國總統拜登和中國國家領導人習近平：中國警告美國別再插手台灣問題」，內文中指的是裴洛西擬訪台一事。

請繼續往下閱讀...

該篇報導內也提到中國併吞台灣的野心，並指出俄羅斯侵略烏克蘭之後，讓人憂心北京也可能著手實現期統一台灣的目標。

謝志偉在報導中表示，面對獨裁者，自由世界應當團結一致，對應他們的威脅和攻擊，若忽略這點，中國帶來的危害將殃及整個自由世界，「台灣是一匹拉牽獨立民主國向前行的勇腳馬，不是一頭身上被烙了歸屬中國之印的圈養牛」。

報導評斷美國傳達給中國的訊息為：「別想染指這個距離中國東部海岸180公里的島國」，謝志偉則認為，其實台灣除了要防外部「染指」，還要防內部「染色」，兩者都做到了，才有可能維持並健全化具有主權尊嚴的獨立國格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法