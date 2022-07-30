告別殖民時期名稱 紐西蘭考慮國名改為毛利語

2022/07/30 00:18

〔中央社〕紐西蘭國會也許會在我們有生之年將國名更改為奧特亞羅瓦（Aotearoa），這是毛利語「長長的白雲」之意；同時可能將各市鎮最初的毛利地名恢復。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，紐西蘭部分國會議員希望去掉讓人想起殖民時期的國名「紐西蘭」，改名為奧特亞羅瓦。

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古巴拉丁新聞社（Prensa Latina）報導，相關請願行動已蒐集到7萬人聯署，因此國會一個委員會將予以考慮，並可能建議在國會加以表決或交付全國公投，也可能不採取任何行動。

毛利語奧特亞羅瓦與雲朵有關，根據原住民歷史，對於抵達太平洋中間這個島國的導航員而言，雲朵是個助力。

紐西蘭首都威靈頓維多利亞大學Victoria University of Wellington）學生會主席贊布拉諾（Ralph Zambrano）告訴記者：「採用奧特亞羅瓦作為國名，能確實反映我們的歷史，承認我們的過去，也能顯示我們可以如何攜手前進。」

這個名稱已可見諸紐西蘭政府文件、護照甚至門票，然而即使如此，改變國名的主張並未獲得紐西蘭太多人支持。

根據近來市調機構Colmar Brunton民調，贊成將國名改為奧特亞羅瓦或奧特亞羅瓦紐西蘭的比例，幾乎不到40%，因此若舉行公投，更改國名可能不會實現。1110730

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