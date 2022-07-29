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    軍情動態》RIMPAC撃沉演習再登場 陸海空飛彈丶艦砲接力攻擊靶艦

    美日聯合軍演，共同擊沉1艘退役的丹佛號船塢登陸艦。（翻攝自RIMPAC臉書頁面）

    美日聯合軍演，共同擊沉1艘退役的丹佛號船塢登陸艦。（翻攝自RIMPAC臉書頁面）

    2022/07/29 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕由美國所主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）持續進行，這次是美軍與日本自衛隊共同操演擊沉船艦的實彈訓練（SINKEX），出動了陸海空飛彈以及艦砲，對退役丹佛號船塢登陸艦（USS Denver，LPD-9）擔任的靶艦狂轟猛炸，將它送進深海裡安葬。

    根據《戰區》（The War Zone） 報導，美日兩軍聯合於本月22日在夏威夷島嶼進行撃沉演習，主要是為了加強兩國軍隊對於水上目標的戰術執行、瞄準與實彈射擊的能力。本次演習中，以身經百戰的丹佛號船塢登陸艦當作靶艦，丹佛號是一艘奧斯汀級的兩棲船塢運輸平台（Austin-class amphibious transport dock ship），在美日的強大火力之下遭到擊沉。

    演習期間，美國陸軍對該船艦發射了海馬斯系統（HIMARS）的火箭彈，日本陸上自衛隊也射出12 型反艦飛彈；在空中，隸屬於美國海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂式」戰鬥機（Super Hornets）發射遠程反艦飛彈，搭配美國陸軍 AH-64 阿帕契直升機的地獄火飛彈、火箭以及火神砲。

    而從海上，美國出動查菲號驅逐艦（USS Chafee，DDG 90），以5吋砲對靶艦進行猛烈的射擊。最後在美日輪番的猛攻之下，這艘退役的登陸艦沉沒於考艾島（Kauai）北部約50英里處的海域。

    一名曾經在該艦服務的軍官表示：「對我來說這真是個又苦又甜的時刻，畢竟在過去的職業生涯裡，我曾經在上頭服役過。但這真是個讓她退役的好方式！這次的演練展現出了我們區域盟友的實力。」

    從6月29日至8月4日，總共有26個國家、38艘軍艦、4艘潛艇、170多架飛機、30多架無人載具以及2.5萬名士兵，在夏威夷群島、南加州等海域參加環太平洋軍事演習，這是全球最大的國際海上演習。

    日本自衛隊也出動艦艇參加。（翻攝自RIMPAC臉書頁面）

    日本自衛隊也出動艦艇參加。（翻攝自RIMPAC臉書頁面）

    F/A-18E/F「超級大黃蜂式」戰鬥機（Super Hornets）示意圖。（法新社）

    F/A-18E/F「超級大黃蜂式」戰鬥機（Super Hornets）示意圖。（法新社）

    查菲號驅逐艦（USS Chafee，DDG 90）示意圖。（法新社）

    查菲號驅逐艦（USS Chafee，DDG 90）示意圖。（法新社）

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