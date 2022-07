軍情動態》RIMPAC撃沉演習再登場 陸海空飛彈丶艦砲接力攻擊靶艦

2022/07/29 15:46

〔即時新聞/綜合報導〕由美國所主導的環太平洋軍事演習(RIMPAC)持續進行,這次是美軍與日本自衛隊共同操演擊沉船艦的實彈訓練(SINKEX),出動了陸海空飛彈以及艦砲,對退役丹佛號船塢登陸艦(USS Denver,LPD-9)擔任的靶艦狂轟猛炸,將它送進深海裡安葬。

根據《戰區》(The War Zone) 報導,美日兩軍聯合於本月22日在夏威夷島嶼進行撃沉演習,主要是為了加強兩國軍隊對於水上目標的戰術執行、瞄準與實彈射擊的能力。本次演習中,以身經百戰的丹佛號船塢登陸艦當作靶艦,丹佛號是一艘奧斯汀級的兩棲船塢運輸平台(Austin-class amphibious transport dock ship),在美日的強大火力之下遭到擊沉。

演習期間,美國陸軍對該船艦發射了海馬斯系統(HIMARS)的火箭彈,日本陸上自衛隊也射出12 型反艦飛彈;在空中,隸屬於美國海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂式」戰鬥機(Super Hornets)發射遠程反艦飛彈,搭配美國陸軍 AH-64 阿帕契直升機的地獄火飛彈、火箭以及火神砲。

而從海上,美國出動查菲號驅逐艦(USS Chafee,DDG 90),以5吋砲對靶艦進行猛烈的射擊。最後在美日輪番的猛攻之下,這艘退役的登陸艦沉沒於考艾島(Kauai)北部約50英里處的海域。

一名曾經在該艦服務的軍官表示:「對我來說這真是個又苦又甜的時刻,畢竟在過去的職業生涯裡,我曾經在上頭服役過。但這真是個讓她退役的好方式!這次的演練展現出了我們區域盟友的實力。」

從6月29日至8月4日,總共有26個國家、38艘軍艦、4艘潛艇、170多架飛機、30多架無人載具以及2.5萬名士兵,在夏威夷群島、南加州等海域參加環太平洋軍事演習,這是全球最大的國際海上演習。

