習近平：大局總體穩定 保持定力必能化險為夷

中共總書記習近平25日曾主持黨外人士座談會，但相關訊息到今天才對外公布。（彭博）

2022/07/28 21:00

〔中央社〕中共總書記習近平25日主持黨外人士座談會時表示，上半年保持了經濟社會發展大局總體穩定，「只要我們保持戰略定力、堅定做好自己的事，是完全能夠化險為夷、化危為機的」。

新華社今天發布兩則新聞，都是習近平主持會議談當前經濟形勢與下半年經濟工作。其中，黨外人士座談會25日召開，中共中央政治局會議則是28日召開。

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習近平在黨外人士座談會上說，綜合判斷，中國發展仍具有諸多戰略性有利條件，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。只要貫徹落實好中共中央決策部署，就一定能夠抓住歷史機遇、贏得發展先機。

他說，今年以來，「我們統籌疫情防控和經濟社會發展，進行大上海保衛戰，疫情防控經受住了武漢保衛戰以來最嚴峻的考驗」，經濟社會發展取得新的成績，全國上下付出了艱辛努力，成績值得充分肯定。

習近平稱，在看到困難的同時，也要看到危中有機，「只要我們保持戰略定力、堅定做好自己的事，是完全能夠化險為夷、化危為機的」。

他強調，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求是一個整體，要一體認識、一體落實、一體評估，鞏固經濟回升向好趨勢，力爭實現最好結果。

習近平對參會的黨外人士強調，要「統一思想」，正確認識當前經濟形勢，凝聚起團結向上的政治共識，齊心協力戰勝前進中的風險考驗，並希望大家為中共20大召開營造良好環境。各民主黨派要平穩有序推進換屆工作，確保政治方向不變。

他還特別提到，全國工商聯要加強對民營經濟人士的思想政治引領，做好政策宣傳解讀。

會議中，習近平也肯定各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士在推動共同富裕、統籌推進碳達峰與碳中和等重大課題上深入調研。

據報導，座談會上，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表王梅祥先後發言。

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