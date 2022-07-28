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    謠言終結站》山上徹也辯護律師稱安倍死於搶救錯誤？虛構訊息

    網路訊息宣稱「槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也請了名為水下進律師辯護，律師辯護詞稱安倍死於搶救錯誤」，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    網路訊息宣稱「槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也請了名為水下進律師辯護，律師辯護詞稱安倍死於搶救錯誤」，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    2022/07/28 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳訊息宣稱「槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也請了名為水下進律師辯護，律師辯護詞稱安倍死於搶救錯誤」，對此，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。

    台灣事實查核中心發布查核報告指出，近日社群平台流傳「安倍晉三被槍殺已一周左右了，行凶者山上撤也當場被制服，請律師為自己進行無罪辯護，律師名字為水下進，這位水下進律師辯護詞更是有點搞笑：安保人員應該給安培止血的，他們卻使勁按壓安培心臟，加速了血液的循環流動，結果把血液都排出來了，導致安倍流血犧牲。所以，山上沒有故意殺人的行為，是安培自己撞到子彈上的。 安培是被非專業人員搞死的，正確的止血就不會死」的訊息，另有流傳版本文字加註「新聞未報導」敘述。

    查核中心指出，網傳訊息最早出自於微博某帳號文章，該文並未引述任何消息來源，並不是可信的消息來源。

    查核中心透過專業日文翻譯協助查證，目前均無山上徹也辯護人的相關資訊，另外，查核中心也以關鍵字搜尋，也未找到傳言所稱「水下進律師」，也沒有「山上徹也的辯護律師稱安倍不是死於槍殺，是死於搶救錯誤」等報導訊息。

    針對「安倍不是死於槍殺，是死於搶救錯誤」的說法，當時負責救治安倍晉三的奈良縣立醫大醫院醫師解釋，安倍死因可能是遭受槍傷後導致失血過多，無法止血。

    台大醫院急診醫學部主治醫師林皓陽則說，因創傷導致的心跳停止，第一時間的緊急處置中止血和壓胸同樣重要，因此仍建議要CPR，網傳訊息稱壓胸導致失血並不正確。

    綜合上述，網傳訊息虛構捏造資訊，為「錯誤」訊息。

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