美國防包商夫婦「已故55年」 假身份、KGB制服照惹間諜嫌疑

夏威夷地方法院公開的文件顯示，美國國防包商雇員、冒用「福特」假身份的普里羅斯（左），和他的太太、冒用「蒙泰格」假身份的莫里森（右），穿著蘇聯KGB制服的舊照。（美聯社）

2022/07/28 19:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕住在夏威夷的一名美國國防承包商與他的妻子，數十年來冒用兩名54年前就已過世的德州孩童身份，並且以這個假身份取得美國海岸防衛隊的機密安全許可授權，且兩人有穿著前蘇聯情報機關國家安全委員會（KGB）制服的詭異舊照，引起司法單位懷疑，日前被控竊用身份、陰謀反政府等罪名。

《夏威夷公共廣播電台（Hawaii Public Radio）》27日報導，根據檀香山聯邦法院紀錄，現年皆為60多歲的普里羅斯（Walter Glenn Primrose）和他太太莫里森（Gwynn Darle Morrison）22日在歐胡島被捕，檢方正請求對這兩人羈押、不得保釋，這可能意味著此案性質比詐欺取得駕照、護照和國防部證件還嚴重。

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根據法院文件，助理檢察官穆勒克（Thomas Muehleck）指出，這兩人數十年來都各自用福特（Bobby Edward Fort）、蒙泰格（Julie Lyn Montague）的假身份生活，因此獲得的身份文件也協助普里羅斯取得美國海岸防衛隊的機密許可授權；一名「親近友人」說，莫里森曾經在蘇聯時期在羅馬尼亞住過。

普里羅斯夫婦都在1955年出生，在德州就讀同一所高中、大學，1980年結婚，1987年開始使用已故孩童身份，官方紀錄顯示，兩人在德州的住家也是在同一年遭到法拍。兩人冒用假身份後，再度結婚，1994年實際年齡39歲的普里羅斯以「27歲的福特」身份加入海防隊，年齡差距12歲之多，竟然也能通過查驗矇混過關。之後兩人用假名先後取得多國護照，2016年普里羅斯從海防隊退役，轉為一家海防隊的國防承包商工作。

兩人使用的假名福特、蒙泰格，是1967年10月和1968年1月，相差3個月先後在德州同一家醫院過世的兒童。

鄰居說，兩人不多話、也不太善社交，但是為人友善，對於這對夫妻一直使用假身份，可能還涉及間諜行為，都感到非常驚訝。

未參與此案的檀香山律師歐葛雷迪（Kevin O’Grady）認為，普里羅斯擁有的機密安全許可，能接觸到「對我國敵人十分有價值的」資訊。海防隊與陸軍、海軍密切共事，協助反情報工作和海上邊境巡邏，他說，「海岸防衛隊在我國的弱點上，有獨特的視角」，包括能得知如何透過港口滲透進入美國，而夏威夷又是重要軍事中心，「是很多諜報之類活動的首選目標。」

檢方認為，兩人有逃亡的高度可能性，並指曾在海防隊擔任航空電子技師的普里羅斯，有專業技術，若獲得交保可祕密通訊。穆勒克還說，這對夫妻可能還使用其他假名。

莫里森的律師否認相關指控，並指當事人和她丈夫穿KGB制服拍照，只是「好玩」；就算兩人換了新身份，也是守法地過了30年，「她希望大家知道，她不是間諜」，「這整件事都太誇張，政府言過其實了。」

盜用過世多年兒童身份的前美國海岸防衛隊航空電子技師普里羅斯（左）及莫里森（右）。（美聯社）

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