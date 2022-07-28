美國第三政黨「前進黨」成立，台裔楊安澤任共同主席。（彭博、歐新社，本報合成。）

2022/07/28 18:44

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《路透》報導，數十位美國前民主黨和共和黨官員27日宣告將成立新全國性第三政黨「前進黨」（Forward），希望吸納對美國當前兩黨政治體系失能感到灰心的數百萬選民。「前進黨」創黨初期，將由曾角逐民主黨總統初選的台裔楊安澤（Andrew Yang）及前共和黨籍新澤西州州長惠特曼（Christine Todd Whitman）擔任共同主席，提供選民在民主、共和兩黨以外的另一個選擇。

楊安澤、前聯邦眾議員喬里（David Jolly）與惠特曼在《華盛頓郵報》刊登的專欄文章說，前進黨可以把美國人團結起來，「美國亟需新的政黨，一個可以反映大多數溫和且理性選民想法的政黨」。

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《路透》和《國會山莊報」（The Hill）》報導，全新「前進黨」由3股勢力整合而成，包括以前川普時代白宮官員泰勒（Miles Taylor）為首，由曾任職前雷根政府、大小布希政府、川普政府的共和黨數十名卸任官員去年組成的「美國復興運動」（Renew America Movement）；楊安澤去年脫離民主黨後成立的「前進黨」；以及由民主黨人、共和黨人、無黨派人士組成，由前聯邦眾議員喬里擔任執行長的「服務美國運動」（Serve America Movement）。

「前進黨」領袖今秋將在美國20多個城市舉辦一系列活動，說明黨綱理念，爭取支持。他們今年9月24日將在休士頓舉辦正式創黨活動，明年夏天將擇一大城市召開首屆全國黨代表大會。

在美國政治日趨兩極化、政治制度陷入僵局之際，3個政治團體在近幾年逐漸合流。「前進黨」領袖引述蓋洛普（Gallup）去年民調指出，高達3分之2創紀錄新高的美國民眾認為需要有第三政黨。

「前進黨」作為美國全新第三政黨，政綱兩大支柱為「振興公平繁榮的經濟」、「讓美國人在選舉時有更多選擇、對能運作的政府更有信心、對我們的未來有更多發言權」。

「前進黨」自我界定為中間路線，但尚未提出特定政策，但28日正式成立時將提出口號：「我們將如何解決美國面臨的重大問題？不傾左，不偏右，向前進」。

美國第三政黨「前進黨」（Forward）創黨初期，將由曾角逐民主黨總統初選的台裔楊安澤（見圖）及前共和黨籍新澤西州州長惠特曼擔任共同主席。（彭博）

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