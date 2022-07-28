為響應環保 綠瓶雪碧將走入歷史

雪碧自8月1日起，將全面更換透明瓶身。（圖取自微博）

2022/07/28 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕可口可樂公司27日宣布，自8月1日起，將把雪碧的綠色包裝改為透明瓶身。公司表示，與2019年相比，此舉預計將減少約2000萬磅（約9000公噸）的塑膠垃圾。

綜合外媒報導，可口可樂公司28日宣布，為響應環保，因此自8月1日起，將把雪碧的綠色包裝改為透明瓶身。公司表示，因目前綠色包裝的塑膠瓶含有綠色聚對苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene terephthalate, PET） ，是著名的一次性塑膠之一，而其廢棄物已在環境中堆積造成全球性汙染問題。塑膠公司「R3CYCLE」執行長Julian Ochoa表示，「雪碧透明的PET包裝在進行回收時，能夠重新製成寶特瓶，進而推動塑膠的循環經濟」。

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可口可樂公司表示，屆時會重新改良雪碧瓶上的包裝與設計，旨在提供「全世界更加一致的外觀和聲音」，公司也強調，雪碧瓶上的新包裝仍會保留綠色元素。而在可口可樂的其他系列產品中，使用綠色瓶子的其他飲料，也將更換成透明瓶身。公司表示，與2019年相比，此舉預計將減少約2000萬磅（約9000公噸）的塑膠垃圾。

而在過去，這家全球碳酸飲料巨頭時常因製造過多破壞環境的塑膠垃圾而飽受批評。2020年時，該公司曾被環保組織「Break Free From Plastic」評為全球第一大塑膠污染者。

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