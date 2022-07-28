裴洛西擬訪台 雷根號航艦打擊群正朝台灣方向前進

裴洛西擬訪台，雷根號航艦打擊群正朝台灣方向前。（取自美國海軍官網、美聯社，本報合成。）

2022/07/28 17:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群在結束對新加坡的港口訪問後，26日晚間再度進入南海水域。香港《南華早報》報導，「雷根號」航艦打擊群正朝台灣方向前進，可能與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將造訪台灣，台海緊張情勢升高有關。

中國半官方「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）透露，美國軍艦進入南海的編隊序列，包括尼米茲級核動力航艦「雷根號」、伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）以及補給艦「蒂珀卡努號」（USNS Tippecanoe T-AO-199）。這批軍艦26日從新加坡出發，向東北方向駛向南海。

請繼續往下閱讀...

在正常的情況下，還會有1至2艘核子潛艦跟著美軍航艦打擊群一同參與行動。

《南華早報》以「隨著裴洛西可能訪問的緊張局勢持續升高，美國航艦打擊群駛向台灣」為標題，報導相關動態，並指出，美軍尚未透露最終目的地，但如果繼續沿同一方向前進，該航線將把航艦打擊群帶到台灣海峽。與此同時，中國也在該地區加強空中力量。

美國官員告訴美聯社，如果裴洛西訪台，美軍將加強動員在印太地區的部隊和資產，很可能動用戰機、軍艦，偵察裝備和其他軍事系統，以提供層層保護。

白宮雖然對中國威脅採取直接行動因應裴洛西訪台存疑，但並未排除中方會加強在台海的巡邏，或是在其他地區進行軍事演練。今年4月，美國議會代表團訪台前後，中方確實增派軍機進入台灣領空。

雷根號航艦打擊群海航圖。（取自美國海軍官網）

「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）公佈雷根號航艦打擊群28日的位置圖。（翻攝自SCSPI推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法